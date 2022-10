Burkina Faso: Ce qui attend Ibrahim TRAORÉ et son gouvernement

Le nouveau gouvernement du Burkina Faso issu du putsch orchestré par le Capitaine Ibrahim TRAORÉ et ses hommes, a été dévoilé le 25 octobre 2022. Constituée de 02 ministres d’Etat, 18 ministres titulaires et 03 ministres délégués, l'équipe mise en place par le Capitaine TRAORE, a tenu son premier conseil des ministres ce 26 octobre 2022 et aura la lourde tâche de poursuivre la transition face à un défi sécuritaire énorme.

Burkina Faso: Pourquoi le Capitaine Ibrahim TRAORÉ ne doit pas confondre vitesse et précipitation

Dans un temps très court entre sa prestation de serment devant le conseil constitutionnel le 21 octobre et la nomination d’un Premier ministre, suivie de l’annonce du gouvernement le 25 octobre, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ entend aller vite à la gestion du pays surtout dans son aspect sécuritaire.

Ainsi ce 26 octobre 2022, la rentrée gouvernementale qui tient lieu de premier conseil de ministres, a eu lieu en présence de tous les membres du gouvernement. Si pour certains, c’est un baptême de feu, pour certains, c’est un bis repetita.

En effet, dans ce nouveau gouvernement, on compte 5 membres de l'ère DAMIBA. Notamment Olivia ROUAMBA, la ministre des Affaires Étrangères qui compte poursuivre les discussions diplomatiques pour remettre le Burkina Faso dans le concert des nations, et aussi Bassolma BAZIÉ, le ministre de la Fonction Publique et qui a rang de ministre d’Etat à présent.

Très engagé dans la lutte syndicale qui lui a valu le surnom de Général, Bassolma BAZIE va ainsi poursuivre les réformes au sein de son ministère pour le bien être des travailleurs durant cette transition.

Quand on connait le défi sécuritaire qui attend le Capitaine TRAORÉ, ce dernier a nommé au sein de la Défense, le Colonel Major ZOUNGRANA, et à la sécurité, le Commissaire de Police, SANA. Le Premier Ministre, Me Apollinaire KYÉLEM l’a d’ailleurs rappelé lors de ce premier conseil, en lançant:

‘’C’est un gouvernement de combat qui a été formé, ce n’est pas un gouvernement de dîner gala", a-t-il assuré. Pour lui, l'objectif du gouvernement est la poursuite de la transition tout en priorisant la sécurisation du territoire et l'amélioration de la vie des Burkinabés et du système de gouvernance.

Pierre OUED : Redacteur www.Afrique-sur7.ci