Lonaci : De nouvelles dispositions pour satisfaire les parieurs

La loterie nationale de Côte d’Ivoire (LONACI) va adapter, à partir du 1er novembre 2022, un projet d’envergure portant sur quatre axes afin de mieux satisfaire ses clients en Côte d’Ivoire. Cette initiative prend en compte un nouveau calendrier des paris.

Lonaci : le nouveau calendrier des paris

La Lonaci prévoit, la tombola seconde chance, l’option de jeu chap-chap et l’opération cagnottes spéciales. L'annonce s’est faite, mercredi 26 octobre 2022, par le chef de produit PMU (Pari mutuel urbain), Mme Zadi Marie-Ange, au cours d’une conférence de presse organisée au siège de la société d’Etat, à Marcory commune du district d’Abidjan.

Mme Zadi a expliqué que, « concernant le nouveau calendrier des paris ALR (Avant La Réunion), un sondage auprès des parieurs a permis le passage de sept à quatre paris quotidiens sur les nationales 1 et 2, ce qui permettra d’augmenter la masse à partager, excepté les lundis ».

Quant à la tombola seconde chance de la Lonaci, elle part du 1er décembre 2022 au 27 février 2023, et offrira la possibilité à 50 parieurs non gagnants qui seront tirés au sort, d'obtenir le quintuple de la mise de base.

Lonaci : l’option chap-chap pour les débutants

Pour les moins habitués des paris Lonaci, l’option chap-chap leur est destinée. Ceux-ci se verront proposé un choix de chevaux par le système, à partir du 1er décembre 2022. Les parieurs habituels pourront également faire le pari en un clic.

A son tour, le chef de service animation produit Lonaci, monsieur Soro Seydou, a souligné le délai du calendrier actuel qui est en cours depuis 2015. L’objectif serait d’attiédir l’offre et la rendre encore plus dynamique, réponse à une attente et une forte demande des parieurs Lonaci.

Finalement, des Cagnottes spéciales de plus de 200 millions FCFA, à raison de 20 millions par cagnotte, seront mises en œuvre de novembre à décembre 2022, afin de maintenir les changements majeurs au PMU ALR (Avant la Réunion).

Bekanty n’ko : rédacteur www.afrique-sur7.ci