Tonton Bouba: Il a dit à des Chinois qu'il est l'oncle de Drogba

Comment Tonton Bouba a reçu des honneurs en Chine grâce à Didier Drogba

L’ancien animateur de la RTI, Tonton Bouba, a obtenu le privilège de partager le le même vol que l’icone nationale du football ivoirien, Didier Drogba, le samedi 22 octobre 2022.

Dans l’avion, l’animateur a confessé à la légende de Chelsea et de l’Olympique de Marseille, qu’en Chine, il a reçu des honneurs pour avoir dit qu’il est son oncle. C’est en tout cas, ce qu’il a expliqué dans un message posté sur la toile.

« Je lui ai raconté une histoire réelle. C’était à Guangzhou en Chine lorsque j’étais allé acheter mon matériel de l’espace Tonton Bouba, j’avais vu trois jeunes ouvriers chinois : l’un en maillot de Messi, le deuxième, celui de Ronaldo, et le troisième, portait le maillot de Didier Drogba. J’ai appelé ce dernier et je lui ai dit que j’étais l’oncle de Drogba. Il m’a aussitôt offert du thé, des sucreries…J’ai donc dit à Didier Drogba qu’en Chine j’ai dit que j’étais son oncle et reçu des honneurs. Comme quoi, Drogba est un véritable ambassadeur international de la Côte d’Ivoire. Et je l’ai félicité pour sa brillante animation pour la soirée du ballon d’or. On a en rigolé car je l’ai appelé collègue, animateur », a confié Tonton Bouba.

Notons que ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de témoignage. La présentatrice télé, Caroline Da Sylva, avait expliqué comment elle avait été sauvée à l'extérieur du pays grâce au nom de Didier Drogba.

'' Je veux dire par rapport aux icônes que nous avons, telles que Drogba, toi (Copa Bary), Yaya Touré; des icônes dans les domaines de la musique ou des médias, il faut qu’on apprenne à respecter ce que nous avons parce que des noms comme Drogba, c’est des noms qui ouvrent des portes. Moi, j’ai fait l’expérience. Nous étions allés pour une mission à l’extérieur, c’était chaud, on n'arrivait pas à retirer de l’argent et quand on nous a demandés de quel pays nous venions. Quand on a dit Côte d’Ivoire, le gars, il ne voyait pas, mais quand on a dit Didier Drogba, l’argent est sorti… Ce cas m’a tellement marquée. Et ce n'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de personnes, sans toutefois le connaitre, qui ont bénéficié du privilège de son nom. C’est pour dire que FIF ou pas, il faut que nous respections l’homme parce qu’il est trop précieux pour la Côte d’Ivoire‘’, avait témoigné la belle Caroline Dasylva sur Instagram en juin 2020.