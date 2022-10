São Tomé: Et c'est reparti pour la 6e édition du festival international du film!

Du 26 au 29 octobre 2022, São Tomé et Príncipe accueille la 6e édition du festival international du film du pays, appelé Festfilm.

Cinéma : São Tomé et Príncipe à l’honneur à travers son festival international du film

Pendant quatre jours, une trentaine de films et quelques documentaires seront projetés au Centro Cultural Português et au Centro Cultural Brasil – São Tomé et Príncipe, a indiqué l’agence de presse saotomeenne.

Le cinéma, cet art qui n’en finit pas de toujours émerveiller de par ses contenus; quoi de plus normal que de réunir les amoureux de ce 7e art autour d’un festival pour vivre et communier ensemble.

Et c’est justement dans cette optique qu’une trentaine de films et des documentaires seront projetés durant le festival. Selon Hamilton Trindade, directeur de Festfilm, une attention particulière sera accordée aux films qui traitent des changements climatiques qui affectent le globe, en particulier São Tomé et Príncipe.

Le festival susmentionné a un partenariat avec CineEca de Serra da Estrela, au Portugal, qui a mis à disposition des films d'animation pour les enfants de São Tomé et Príncipe.

A noter que lors de ce festival du film, la direction de l'organisation a assuré la projection de quatre courts métrages produits à São Tomé et Príncipe.

Des films africains dont un du Kenya et d’autres de pays lusophones seront projetés

Archipel situé dans le golf de Guinée a quelques bornes du Gabon, Sao Tomé essaye de se développer également par la culture à travers le cinéma.

Pour rappel, le festival international du film de São Tomé et Príncipe a été créé en 2014 par l'Association du divertissement et de la communication (ASSOCOM) dans le but de promouvoir et de diffuser le septième art à tout l’archipel et à l'international.

Source : stp-press.st

Pierre Oued : Rédacteur www.afrique-sur7.ci