Football : Mohamed Salah bat à nouveau un record de Drogba

Dans la soirée du mercredi 26 octobre, les Reds de Liverpool se sont bien amusés face à l’Ajax Amsterdam en lui infligeant une lourde défaite (3-0). En effet, Mohamed Salah a réussi à inscrire son 51ème but de sa carrière en coupe d’Europe. Un but qui lui permet de devancer l’ancien international ivoirien, Didier Drogba, avec ses 50 réalisations.

Mohamed Salah s'impose comme meilleur buteur africain évoluant en Europe

Mohamed Salah a pris goût à faire oublier un à un les différents records de l’ex capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba. Avec ses 46 buts, il devient ainsi le meilleur buteur africain de l’histoire de la league des champions, devant Didier Drogba qui en a inscrit 44 buts lors de sa carrière.

Et comme si cela ne suffisait pas, le Pharaon a inscrit son 51ème but de sa carrière mercredi soir face à l’Ajax Amsterdam en coupe d’Europe, détrônant ainsi Didier Drogba, avec 50 réalisations.

Avec un but et une passe décisive, mercredi soir, Mohamed Salah est désormais impliqué dans plus de 50 buts inscrits pour un club anglais en league des champions. Ses 51 réalisations lui permettent de faire partie du top 3, derrière Thierry Henry (52) et Ryan Giggs (69).

Qui est Mohamed Salah ?

Mohamed Salah est un footballeur international égyptien, né le 5 juin 1992 à Nagrig. Parfois surnommé Mo Salah, il évolue au poste d’ailier droit au Liverpool FC.

Mohamed Salah est considéré actuellement comme l’un des meilleurs footballeurs du monde et le meilleur footballeur de l’histoire de l’Egypte.

Yahafe Ouattara : Rédacteur à afrique-sur7.ci