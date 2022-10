Après son affaire avec Yvidéro, Love Gugu victime d'un malheur

La blogueuse ivoirienne Love Gugu est inconsolable actuellement. Ce qu’il s’est passé.

La blogueuse ivoirienne Love Gugu vient de perdre son fils âgé d’une vingtaine d’années. Le jeune homme est décédé, mercredi, des suites d'une courte maladie.

Dévastée par cette mauvaise nouvelle, Love Gugu a posté un message émouvant sur sa page Facebook.

‘’ La voiture qui t'a conduit hier (mercredi), n'est pas ta voiture… La chambre froide où tu as dormi n'est pas ta chambre. Le lit où tu es couché n'est pas ton lit. S'il te plaît, relève toi mon prince et rentre chez toi. Pourquoi me laisser, à qui tu confies tes enfants, tes sœurs, ton père, et moi? C'est tellement dur à supporter que je me demande si je pourrais tenir le coup. Mon Dieu, qu'ai-je fais ?", a-t-elle écrit.

Un message qui a suscité bien évidemment de nombreuses réactions dont celle de Hamond Chic qui a exprimé sa compassion à l’endroit de Love Gugu.

‘’ Hé seigneur, toutes mes condoléances ma Soeur Love Gugu. Perdre son enfant ! Je n’ai pas de mots. Tellement c’est triste", a compati Maman caviar.

Pour rappel, Love Gugu a été révélée au grand public suite à un scandale d'homosexualité avec la web influenceuse Yvidéro.

"Yvidéro, toi et moi, on a commencé à b... de 21 heures 30 à 3 heures 30. Je t’ai b... tu es une lesbienne... Et puis, je vais citer toutes les personnes avec qui tu as couchées. Je ne suis pas la première personne avec qui tu as couchée. Oui Yvidéro (...) Je ne peux pas mentir'', avait-elle révélé dans une vidéo publiée sur la toile.

Une affaire qui s’est achevée devant les tribunaux. Puisque, Yvidero qui avait formellement démenti cette information, a porté plainte contre Love Gugu. Cette dernière avait été arrêtée avant d’être libérée après un procès qui s'est tenu au Tribunal du Plateau.