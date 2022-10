Côte d'Ivoire -UNJCI : Jean Claude Coulibaly se positionne pour un 2è mandat

Face à la presse ce jeudi 27 octobre 2022 au Plateau, le président sortant de l’Union des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI), Jean Claude Coulibaly, a exprimé son désir de briguer un second mandat.

UNJCI : Jean Claude Coulibaly, candidat à sa propre succession

"Nous justifions notre candidature par notre volonté de contribuer, avec l’équipe que nous conduisons, à redonner espoir aux acteurs de notre métier de plus confrontés aux effets de la transition numérique. Nous sommes candidats pour satisfaire totalement les engagements pris devant les journalistes de Côte d’Ivoire (…) Nous sommes candidats pour maintenir et renforcer le cap de l’honorabilité de la responsabilité et de la respectabilité tel que l’ont espéré les fondateurs de l’Unjci’’, a déclaré Jean Claude Coulibaly.

Poursuivant, le président sortant a fait un bilan de ses acquis à la tête de l’Union, qui sont entre autres, le renforcement de la cohésion par le contact et le rapprochement des journalistes, le maintien puis l’organisation de la Soirée des Ebony (devenue Week-end des Ebony) à Yamoussoukro; la formation diplômante des journalistes après la signature d’un partenariat avec l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody; l'engagement d’un protocole d’accord avec le Campc en vue de permettre à d’autres journalistes de recevoir une formation qualifiante.

‘’ Notre grande satisfaction a été ‘’L’opération, un journaliste un toit, un journaliste un lot’’. Beaucoup d’entre vous y ont souscrit et des titres de propriété ont déjà été délivrés à certains d’entre eux. Les opérateurs immobiliers engagés dans le projet en sont très satisfaits et d’autres manifestent le désir de se joindre à nous. C’est l’occasion d’inviter tous ceux qui hésitent encore à souscrire rapidement. C’est une opportunité à saisir. Nous n’oublions pas le projet de la cité Unjci qui est en très bonne voie d’exécution’’, a-t-il fait savoir.

Pour terminer, Jean Claude Coulibaly a invité ses pairs à l’accompagner dans ce nouveau défi. ‘’Nous devons donc nous serrer les coudes en faisant fi de nos petites contradictions internes. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses’’, a-t-il conclu.

Mam Ouattara: www.afrique-sur7.ci