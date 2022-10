Côte d'Ivoire : Adjoumani présente sa vision pour la production de cacao durable

Le jeudi 27 octobre 2022, le Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Adjoumani Kobenan, a accordé une audience à Madame Carol Flore SMERECZNIAK, Représentante Résidente du PNUD en Côte d’Ivoire.

La représentante Résidente du PNUD reçu par le Ministre d'Etat Adjoumani

Le dialogue national sur les forêts et l’agriculture dans le cadre de la déclaration de New York sur les forêts et le projet de Mise à l'échelle des innovations transformatrices des systèmes alimentaires, de l'utilisation des terres et de la restauration à base de cacao en Côte d'Ivoire (SCOLUR), était au centre des échanges entre le Ministre d'Etat Adjoumani et la Représentante Résidente du PNUD dans notre pays.

Madame la Représentante Résidente du PNUD a rappelé à son hôte "qu’à l’instar de plusieurs pays, la Côte d’ivoire a adopté, en 2014, la déclaration de New York sur les forêts (NYDF) qui vise à éliminer la déforestation y compris celle associée à la production des produits agricoles (palmier à huile, soja, cacao), et restaurer plus de 200 millions d’hectares de paysages forestiers défrichés ou dégradés d’ici à 2030".

Elle a, par la suite, présenté au Ministre d’État les objectifs du dialogue stratégique de haut niveau qui devrait contribuer à générer des recommandations au niveau national pour les solutions qui peuvent accélérer les progrès vers l’objectif de la déclaration de New York.

Le Ministre d’Etat Adjoumani, prenant la parole, a remercié le PNUD pour cette démarche et a présenté sa vision pour la production de cacao durable. Le premier responsable du département ministériel agricole de Côte d’Ivoire estime, dans son approche, qu’il faut "mettre les producteurs au cœur de la solution en améliorant leur revenu grâce à un meilleur prix".

Et d’ajouter que « la diversification agricole est la solution à la durabilité. C’est fort de ces engagements qu’on pourra restaurer nos forêts ». Entre autre sujets, le Projet de Mise à l'échelle des innovations transformatrices des systèmes alimentaires, de l'utilisation des terres et de la restauration à base de cacao en Côte d'Ivoire (SCOLUR).

Ce projet , faut-il le rappeller, a été initié par le Ministère d’Etat, ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MEMINADER) et a pour ambition de mettre en place des plans de gestion intégrés des paysages avec un ancrage territorial et un focus sur la chaîne de valeur cacao, la restauration et la conservation des habitats naturels. Il est financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) à hauteur de 5,3 millions de $US, et est mis en œuvre de façon conjointe par le PNUD et l’ONUDI sous le leadership de la FAO.

Son financement a été salué par le Ministre d’État qui a remercié et félicité le PNUD pour son engagement en faveur de la production agricole durable avant d’inviter cette structure de développement à faire davantage pour soutenir les producteurs à travers la diversification agricole.

