Cameroun : Vincent Aboubakar, la pépite africaine qui peine à briller

Avec ses huit buts à la CAN 2021, Vincent Aboubakar s’est imposé comme le meilleur buteur de la compétition. Étant dans une forme impressionnante, il rêvait d'un nouveau sacre continental, après celui de 2017 obtenu au Gabon. Après avoir marqué l'esprit de la jeunesse camerounaise à la Coupe d’Afrique des Nations en 2022, Vincent Aboubacar semble traverser une mauvaise passe.

Vincent Aboubakar : Des statistiques peu convaincantes en club

Le capitaine des Lions Indomptables évolue en Arabie Saoudite depuis 2021. Malgré son statut de meilleur buteur à Al-Nassr FC, la saison 2021-2022 a été sombre pour l’international camerounais. En effet, Vincent Aboubakar a pu marquer à huit reprises sur 23 apparitions en délivrant seulement quatre passes décisives. Cette saison, l’attaquant camerounais n’a marqué que deux buts lors de ses huit derniers matchs sans délivrer aucune passe décisive. Des statistiques qui font douter du niveau de la pépite camerounaise en dehors de l’équipe nationale du Cameroun.

Vincent Aboubakar, seulement meilleur en sélection nationale ?

Pendant la CAN 2021, les prestations du capitaine des Lions Indomptables affolaient la toile déjà après son 5e but marqué contre le Cap-Vert. Ce but lui a permis d’égaler le record de Samuel Eto’o au Cameroun. L'actuel patron de la FECAFOOT (Fédération camerounaise de football) avait le plus grand nombre de buts marqués dans une édition de la CAN. L'ex-joueur du FC Barcelone était le seul à avoir marqué en 2006 et 2008 lors de cette compétition un total de 5 buts. Avec ses exploits en 2022, Vincent Aboubakar a détrôné son compatriote.

Qui est vincent Aboubakar ?

Vincent Aboubakar est un footballeur international camerounais né le 22 janvier 1992 à Youndé. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2009-2010 au Cameroun sous les couleurs du Coton Sport de Garoua avec sept buts en 15 matchs. Après avoir parcouru plusieurs autres clubs, il signe finalement à AL-Nassr où il marque 11 buts en 31 matchs.

