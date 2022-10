Lutte contre le cancer: Une compagnie d'assurance aux côtés des femmes

Dans le cadre de la lutte contre le cancer, la compagnie d'assurance, Leadway Assurance, a organisé, du 21 au 22 octobre dernier, une campagne gratuite de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus, à son siège sis à Abidjan-Cocody.

Dépistage du cancer - Bien-être de la gent féminine: LEADWAY Assurance lance une initiative santé pour les femmes

Fortement engagée dans la lutte contre le cancer, la compagnie d'assurance LEADWAY Assurance a permis, en partenariat avec le Programme national de lutte contre le cancer (PNLCa), à des centaines de femmes de prendre part à une séance de dépistage réalisé par des professionnels, et de bénéficier de conseils pratiques sur l’autopalpation pour détecter soi-même au quotidien toute anomalie qui pourrait survenir; la détection précoce du cancer favorisant une guérison rapide.

La compagnie offre également une assurance santé dédiée à la femme. En plus des soins et médicaments à tarifs réduits, Leadway Queen santé protège la femme en cas de cancers, d'insuffisance rénale, AVC et apporte une aide financière à la famille en cas de décès. Au-delà de ces journées de dépistage, Leadway Assurance soutient la bonne santé des femmes à travers Leadway Queen Santé, une offre d’assurance santé dédiée à la femme.

Pour la protection de la santé féminine, le financement des études des enfants, la sécurité sur les routes, le soutien à la famille en cas de deuil, la préparation sereine de sa retraite, la compagnie offre une solution adaptée et abordable. Le sport étant un excellent moyen de prévenir le cancer et les maladies en général, ce sà méditer 29 octobre, les femmes sont invitées à venir transpirer dans la bonne humeur à SuperU Djibi dès 6h.