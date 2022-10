Yango, qui se cache derrière le géant du VTC à Abidjan ?

Yango, service de Véhicule de transport avec conducteur (VTC), permet à ses usagers d'atteindre leur destination sereinement, à des coûts abordables. Le VTC est représenté dans plus de 600 grandes villes de 17 pays à travers le monde. Son concepteur, Yandex.Taxi, est une entreprise informatique internationale qui dirige des entreprises de covoiturage et de technologie alimentaire en Russie.

Yandex sous la marque Yango

En réalité, Yandex, connu pour la majorité sous le nom Yango, figure parmi les principaux développeurs de la technologie des véhicules autonomes à travers le monde. L’entreprise est représentée dans la Communauté des États indépendants (CEI), en Europe centrale, dans l’Union européenne, les Pays baltes, en Afrique de l’Ouest et au Moyen-Orient.

Lancé en Côte d’Ivoire le 4 octobre 2018, Yandex opère sous la marque Yango dans le pays. La force de l’application réside dans son intégration complexe d'entreprises de taxis existantes, notamment les taxis à compteurs, autrefois sollicités par les Abidjanais.

Dès son arrivée, le service de transport opère des recrutements massifs de conducteurs particuliers et s’associe aussitôt à des partenaires commerciaux. Ses chauffeurs reçoivent des bonus de la part des partenaires en plus de leurs revenus de base. Yango exige de ses conducteurs un travail bien fait avec une conduite surveillée. Pour les partenaires Yango, le revenu mensuel du covoitureur s’élève à 285 000 F CFA y compris l’assouplissement des horaires de conduite.

Pourquoi les Ivoiriens préfèrent Yango ?

Il suffit simplement d'entrer la destination, une fois l’application Yango téléchargée via App Store ou Play Store à partir d’un téléphone Android. Vous verrez automatiquement le coût de la course à des offres abordables, selon le type de véhicule ou sa position, la distance entre l'arrivée de la voiture et la position du client. Également, la marque du véhicule, l’immatriculation, le nom du chauffeur et son contact. Tout y figure sur l’application de la filiale Yandex pour faciliter la tâche à ses usagers. L’application de taxi se veut une prouesse technologique par ses utilisateurs. Le système de transport intelligent à un enseignement de cartographie et de routage propre à lui. L'application est très efficace pour la localisation et le transport des passagers. L’on décompte dans le monde, 700 000 conducteurs connectés à Yango et environ 36 millions de personnes ont utilisé le service depuis son lancement.

Yango a un capital estimé à 40 600 000 F CFA. Malgré le décret portant réglementation du secteur des VTC en Côte d’Ivoire, des règles strictes pour les acteurs du secteur, le service de transport a élargi son activité et a atteint la barre de milliardième en course.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci