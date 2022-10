Ligues des champions: Éliminé, le FC Barcelone perd 20 M d'euros

Le FC Barcelone est éliminé de la Ligue des Champions pour la deuxième saison de suite, devancé dans son groupe par le Bayern de Munich et l'Inter Milan.

FC Barcelone fait toujours partie du top 5 des clubs les plus riches du monde

Au sommet du continent il y a dix ans, avec son fameux "tiki-taka" orchestré par Pep Guardiola (2008-2012) et exécuté à la perfection par Lionel Messi, Andrés Iniesta et Xavi, le club catalan se retrouve contraint de disputer à nouveau la moins lucrative et moins prestigieuse Ligue Europa.

En chutant dès la phase de groupes, le Barça passe donc à côté des primes au mérite versées par l'UEFA : 9,6 millions d'euros pour une qualification pour les 8e de finale et 10,6 millions d'euros pour une qualification pour les quarts. Soit au total, un manque à gagner d'au moins 20,2 millions d'euros... qui ne pourra être comblé même en cas de sacre en Ligue Europa .

Pour autant, le FC Barcelone fait toujours partie du top 5 des clubs les plus riches du monde. Selon l'étude Football Money League publiée chaque année par le cabinet Deloitte, le Barça a généré 582 millions d'euros de revenus en 2020-2021, soit plus que des cadors européens comme le Paris Saint-Germain, Liverpool ou Chelsea.

Son stade, le Camp Nou, est toujours le plus grand d'Europe (99 000 places) et s'apprête à recevoir un coup de jeune bienvenu. La Masia, le centre de formation du club catalan, est toujours parmi les meilleurs au monde et permet chaque année l'éclosion de talents du globe, comme Pedri ou Gavi, les deux derniers vainqueurs du Trophée Kopa, récompensant le meilleur espoir lors de la cérémonie du Ballon d'Or.