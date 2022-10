Burkina Faso: Le régime d'Ibrahim Traoré déjà confronté à une crise

Le Burkina Faso a été le théâtre de manifestations dans ses deux grandes villes, notamment Ouagadougou et Bobo Dioulasso le 27 octobre 2022 où de nombreux manifestants, pour la plupart arborant des drapeaux russes, ont exigé le départ de la France du pays. Les manifestants ont également demandé la révocation du ministre du Commerce fraîchement nommé dans le gouvernement de transition et condamné la nomination de 5 ministres de l’ancien gouvernement.

Burkina Faso : Des manifestants disent NON à la France et au Ministre du Commerce, Roch NAGALO

Drapeau du Burkina Faso par ci, drapeau russe par là, à moto ou à pied, de nombreux manifestants ont pris les artères de la ville de Ouagadougou pour, disent-ils, dire non à la France qu’ils dénoncent de ne pas combattre le terrorisme comme il faut.

Partis à la place de la nation, les manifestants ont été dispersés pour ensuite se réunir pour prendre la direction de l’ambassade de France. Si au départ, l’appel à manifestation était pour exiger la révocation pure et simple du ministre du commerce nouvellement nommé, en la personne de Roch Donatien NAGALO, l’objet de la manifestation s’est ensuite mué en manifestation anti-française.

A Ouagadougou comme à Bobo Dioulasso, la marche du jour était du fait des commerçants qui sont contre la nomination de Roch NAGALO en tant que ministre du commerce. Précédemment président du syndicat national des commerçants du Burkina Faso, les commerçants reprochent à ce dernier, des détournements de fonds.

Les manifestants en appellent au bon sens du Capitaine Ibrahim TRAORE pour s’entourer de ‘’bonnes’’ personnes pour gouverner le pays.

Certains manifestants qui portaient fièrement des drapeaux russes n’ont pas manqué de fustiger la France, également tout en réclamant son départ définitif du Burkina. "L’armée française dégage", "Non à tous les accords coloniaux", pouvait-on lire sur certaines pancartes que les manifestants arboraient fièrement.

Dans leur décision de se faire entendre, les manifestants se sont scindés en deux groupes pour occuper les lieux. En effet, un groupe a pris la direction de l’ambassade de France (Centre Ville) et l’autre s’est dirigé au camp Bila Zagré de Kamboinsin (sortie nord de Ouagadougou) où sont stationnés uniquement des soldats burkinabè.

Là-bas, les manifestants ont donné un ultimatum de 72h à « la France pour quitter le Burkina » qu’ils ont signifié dans une lettre remise aux responsables du camp Bila Zagré tout en exigeant que leur requête soit transmise aux autorités françaises.

Un appel au calme et à la retenue

Le gouvernement de transition qui vient d’etre nommé et qui s’est réuni mercredi dernier, semble être en train déjà de gérer sa première crise. Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, qui l'a qualifié de gouvernement de "combat", a appelé au calme et à la retenue face aux appels à manifester contre certains membres du gouvernement.

Le porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a d'ailleurs indiqué, lundi, que "des enquêtes d’investigation sont en cours sur les personnalités incriminées" afin de lever toute suspicion.

Pierre Oued : www.afrique-sur7.ci