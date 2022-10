Côte d’Ivoire: Patricia Yao fait une démonstration de force à Divo et Hiré

La députée-maire de la commune de Guitry, Mme Patricia Yao, était l'invitée des populations de Divo et Hiré, dans la région du Lôh-Djiboua, le week-end dernier.

Région du Lôh-Djiboua: Patricia Yao remercie les populations de Divo et Hiré pour leur affection et leur dynamisme

Patricia Yao a séjourné à Divo et Hiré, du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2022, dans le cadre de plusieurs activités organisées à l'endroit des jeunesses de ces deux localités situées dans la région du Lôh-Djiboua.

À Kagbé, dans la sous-préfecture de Hiré, où elle était, dimanche, la directrice de cabinet de la Première Dame Dominique Ouattara, a eu droit à un accueil des plus chaleureux à l'occasion de la finale du tournoi doté du trophée Patricia Yao.

"Sincère gratitude aux populations de la sous-Préfecture de Hire, précisément à Kagbé pour leur grande et belle mobilisation à l’occasion de la visite que j’y ai effectuée ce dimanche 30 octobre 2022. Je remercie tout spécialement les autorités administratives et politiques de la ville avec à leur tête, le maire Gilbert F. Kakou, les chefs de village, les leaders de jeunes, les responsables politiques du département de Divo, toutes tendances confondues, ainsi que le Comité d’organisation de la coupe Patricia Yao pour leur hospitalité et leur dynamisme", s'est réjouie la députée-maire de Guitry.

Bien avant ce déplacement, celle qui est surnommée la "Mère Teresa" du Lôh-Djiboua, était à Divo, la veille samedi, où elle salué la belle mobilisation des populations à l'occasion de la finale du tournoi de la cohésion sociale édition 2022, organisé par la jeunesse du village de Dougako.

"Cette finale a vu la victoire de FC Vatican sur FC Dialogue 1, à la suite d'un beau match. Félicitations au vainqueur et bravo au comité d'organisation pour la réussite de cette compétition. Aussi, Grand merci à mes parents de Dougako pour l'accueil exceptionnel qu'ils m'ont réservé à cette occasion", a-t-elle indiqué.

Patricia Yao, une chance pour la région du Lôh-Djiboua

Cette mobilisation exceptionnelle au cours de ces visites à Divo et Hiré, est le témoignage de l'affection que les populations de la région du Lôh-Djiboua tout-entière, portent à leur fille Patricia Yao en qui elles placent tous leurs espoirs pour des lendemains meilleurs.

Comme à son habitude, partout où elle est passée, la députée-maire de Guitry avait les mains chargées de présents qu'elle a offerts aux populations. Première femme Député de la Commune de Guitry et de la Sous-Préfecture de Dairo-Didizo; puis, élue Maire de la Commune de Guitry en 2018, grâce à ses nombreuses actions en faveur du bien-être des populations, Patricia Yao s'est vu renouveler la confiance des populations qui lui ont accordé un second mandat de Député à l’occasion des élections législatives de 2021.

Pour sa région le Lôh-Djiboua, Patricia Yao envisage de poursuivre et d’accélérer les actions de développement local pour le bonheur des populations.