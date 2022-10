Inondations à Agboville : Adama Bictogo prend en charge 100 familles sinistrées

Le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Adama Bictogo s’est rendu le dimanche 30 octobre 2022, à Agboville pour témoigner sa compassion et apporter son soutien aux sinistrés des dernières inondations.

Agboville : Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, aux côtés des sinistrés des inondations

« Chers parents, je suis heureux et en même temps triste de vous retrouver, de ce que notre région subi en ce moment. Et, en tant fils et frère, nous ne pouvions pas rester insensible, loin de vous. Moi, je suis venu, aujourd’hui, non seulement pour régler tout ce qui peut l’être maintenant mais aussi pour vous aider car c’est pour moi un devoir de fraternité d’être à vos côtés en ces moments difficiles », a déclaré le député d’Agboville commune, à l’issue de sa visite des sites inondés de la ville.

Pour rappel, la montée des eaux du fleuve Agbo depuis le 20 octobre dernier, a provoqué des inondations dans 7 quartiers d’Agboville avec plus de 400 familles sinistrées. Outre Agboville dans l’Agnéby-Tiassa, N’Zianoua dans le département de Tiassalé a enregistré aussi des cas d’inondations suite à la montée des eaux du fleuve N’Zi.

Il est impératif, selon Adama Bictogo, que les sinistrés logés actuellement dans des complexes hôteliers, soient relogés dans des maisons de location afin de retrouver leur dignité.

« Je mets à la disposition du préfet 30 millions de FCFA pour le paiement de 6 mois de loyer pour 100 familles à hauteur de 50.000f/ mois… Je prends aussi en compte le branchement de compteurs d’eau pour 150 familles. Et ce, afin de les permettre de retrouver leur dignité. En tant que fils de la région, je viens donc compléter de façon humble ce que le président de la République Alassane Ouattara a fait. Et, ce que je fais, c’est ce qu’un fils doit faire pour ses parents lorsqu’ils sont en difficulté », a fait savoir le président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie(APF), en présence de Kouassi Marie-Virginie, député-maire de Rubino et du préfet de région, Sihindou Coulibaly.

45 millions de FCFA, c’est le montant total des dons faits par Adama Bictogo, à l’ensemble des populations sinistrées. Le successeur d’Amadou Soumahoro a enfin promis que, d’ici à la fin de l’année, il reviendra avec le ministre de la Santé, Dimba Pierre, apporter de l’aide supplémentaire à plusieurs familles démunies. Bien avant, Mamadou Doumbia, chef du quartier Artisanal a, au nom des victimes des inondations du fleuve Agbo, exprimé sa gratitude à l’endroit du donateur.

« Monsieur le président de l’Assemblée nationale, les sinistrés vous disent merci pour votre constante sollicitude. Et, ils vous prient de les aider à trouver une solution définitive au problème d’Agbo à savoir, le dessablement pour élargir le lit, ainsi que l’ouverture de nouvelles canalisations dans les quartiers impactés », a-t-il plaidé. Tizié TO Bi

Correspondant régional.