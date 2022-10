Côte d'Ivoire : Le malheur s'abat sur Soum Bill avant son concert

Soum Bill organise un concert le vendredi 25 novembre 2022 à l'esplanade du Palais de la culture de Treichville. Seulement, l'ex-membre du groupe zouglou Les Salopards fait face à de nombreuses difficultés.

Côte d'Ivoire : Qu'arrive-t-il à Soum Bill ?

Le chanteur ivoirien Soum Bill, 50 ans, sera en concert le vendredi 25 novembre 2022. Le zouglouman donne rendez-vous à ses fans à l'esplanade du Palais de la culture. Cependant, Soumahoro Mamadou rencontre de sérieux problèmes pour l'organisation de son spectacle.

"Mon concert est fait sur fonds propres... après 30 ans de métier,on se dit qu'on représente ne serait-ce qu'un minimum aux yeux de certaines institutions qui notamment peuvent nous accompagner quand on leur soumet des projets, mais ce n'est pas toujours évident", avait expliqué l'ancien compagnon de Bloco auprès d'un confrère.

Soum Bill a également crié sa colère en ces termes : "Je suis outré, je vis dans un pays où on essaie de plébisciter les choses qui n'ont pas toujours leur sens, quand il s'agit de soutenir les choses qui ont un symbole, il n'y a jamais personne, on a l'impression qu'on veut nous maintenir dans quelque chose pour nous empêcher de penser en fait."

L'auteur de l'album Terre des hommes a reconnu qu'il a "une gueule qui ne plait pas" parce ses "discours ne passent pas partout". Toutefois, Soum Bill a soutenu qu'il "continue de se battre parce qu'en choisissant d'avoir son propre label et de pouvoir s'occuper de nous-mêmes, c'était aussi un engagement face à cela, une certaine rupture avec des choses qui ne passent pas ou qui passent avec nous".

Petit Denis apporte son soutien à Soum Bill

Comme si tout ceci ne suffisait pas, Soum Bill a perdu l'accès à ses pages. "Chers fans, actuellement j'ai un souci avec mes deux pages Facebook qui sont naturellement mes premiers canaux de communication relatifs aux informations sur mon prochain concert du 25 novembre 2022 au Palais de la culture. En effet,j'arrive plus à publier sur la page SOUM BILL OFFICIEL bien qu'elle soit toujours disponible sur Facebook,quant à l'autre page SOUM BILL, elle n'affiche plus sur Facebook, ce qui apparait malheureusement comme un gros handicap pour mon staff et moi dans le cadre de la promotion dudit concert", a déclaré le zouglouman.

En vue de régler ce souci, Soum Bill a contacté des personnes adéquates pour en savoir plus afin de trouver rapidement une solution tout en espérant que ce problème n'a absolument rien à avoir avec son coup de gueule. Petit Denis a immédiatement apporté son soutien à celui qu'il surnomme le "chef d'État-major du zouglou".