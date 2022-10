Twitter restaure le compte de Kanye West après son rachat par ELON Musk

Le compte Twitter du rappeur américain, Ye, connu sous le nom Kanye West, avait été verrouillé en octobre dernier après une violation du règlement du réseau social. Quelques heures après le rachat de Twitter par Elon Musk, le compte du rappeur américain fait son retour sur ce réseau.

Les raisons du verrouillage du compte twitter de Kanye West

Le dimanche 9 octobre dernier, une porte-parole de Twitter déclarait que le compte du rappeur américain Kanye West avait été verrouillé en raison d’une violation du règlement du réseau social. Le rappeur aurait déclaré qu’il allait s’attaquer aux personnes de confessions juives.

Kanye West a été suspendu de Twitter après avoir tweeté qu'il s'attaquerait aux juifs, dans une publication depuis supprimée par le réseau social car enfreignant ses règles. Il avait aussi été temporairement suspendu d'Instagram.

Quelques jours après la suspension de son compte, Kanye West a déclaré qu’il allait racheter le réseau social Parler. "Dans un monde où les opinions conservatrices sont jugées controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement", a déclaré le rappeur américain dans un communiqué publié par la maison mère du réseau social.

Le vendredi 28 octobre, quelques minutes après que la Bourse de New York a acté le rachat par Elon Musk du réseau social, le compte de Kanye West a été réactivé sur la plateforme. Si le compte est de nouveau disponible, l’ancien mari de Kim Kardashian n’a toujours pas posté le moindre message.

Ye fait un Come-back sur Instagram

De nombreuses personnalités et entreprises ont appelé au boycott du rappeur américain après ses propos polémiques tenus début octobre.

Kanye West fait un Come-back surprise sur Instagram et envoie directement un message à Ari Emmanuel, l’une des personnalités les plus influentes d’Hollywood qui a demandé aux marques dont Adidas, Spotify et Apple de rompre leurs liens avec Kanye West.

‘’Ari Emmanuel, j’ai perdu 2 milliards de dollars en un jour et je suis toujours vivant. L’argent n’est pas qui je suis, les gens savent qui je suis. L’argent n’est pas ce qui me définit. Le peuple est ce que je suis’’, a écrit Kanye West.

Ye dans une étape sombre de sa vie

Kanye West a dit, jeudi 27 octobre, avoir perdu 2 milliards de dollars en une journée, contrecoup des retraits en cascade d'entreprises – Adidas, Gap – coupant les ponts après la série de remarques antisémites de l'artiste américain.

« J'ai perdu 2 milliards de dollars en un seul jour, et je suis toujours en vie », a-t-il écrit sur Instagram. « Je vous aime toujours, Dieu vous aime toujours, ce n'est pas l'argent qui me définit, ce sont les gens », a ajouté le rappeur, dans une publication « aimée » par près de 1,5 million de personnes.

Celui qui s'appelle aussi Ye, voit depuis quelques jours, de grandes marques, rompre leurs juteux contrats avec lui afin de montrer qu'ils désapprouvent ses propos antisémites.

Rita Sorgho: www.afrique-sur.ci