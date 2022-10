Ghana-Nana Akufo : "Nous sommes en crise, je n'exagère pas"

Le Ghana connait une crise économique. Le président Nana Akufo-Addo l'a reconnu le dimanche 30 octobre 2022 dans un discours télévisé.

Ghana : Nana Akufo-Addo rassure ses concitoyens malgré la crise

Dans un message télévisé le dimanche 30 octobre 2022, Nana Akufo-Addo s'est exprimé sur la situation économique du Ghana. "Nous sommes en crise, je n'exagère pas quand je le dis. Je ne trouve pas d'exemple dans l'histoire où tant de forces malveillantes se sont réunies en même temps. Mais comme nous l'avons déjà démontré dans d'autres circonstances, nous ferons de cette crise une opportunité pour résoudre non seulement les problèmes urgents à court terme, mais aussi, les problèmes structurels à long terme qui continuent de perturber notre économie", a déclaré le chef d'État ghanéen.

Par ailleurs, le numéro un ghanéen a proposé 12 solutions pour permettre à son pays de remonter la pente. Il s'agit de la réduction du ratio dette publique/PIB ; la collecte des recettes ; de réformes dans le domaine de l'énergie ; de la révision des normes d'importation ; de la réduction de la dépendance du Ghana par rapport aux marchandises importées ; du soutien aux agriculteurs et aux industriels nationaux ; du renforcement de la surveillance des bureaux de marché de change ; de l'accessibilité au dollar afin de fournir de la liquidité au marché ; de la collaboration entre le gouvernement, la Banque du Ghana ainsi que les sociétés productrices de pétrole et du renforcement du programme d'achat d'or par la Banque ghanéenne.

"Pour nous, au Ghana, notre réalité est que notre économie est en grande difficulté. Le budget établi pour l'exercice 2022 a été chamboulé, perturbant notre balance des paiements et la soutenabilité de notre dette, et exposant davantage les faiblesses structurelles de notre économie", a expliqué Nana Akufo.

Et le président ghanéen d'ajouter : "Nous nous sommes adressés au Fonds monétaire international pour assainir, à court terme, nos finances publiques et rétablir notre balance des paiements, tout en continuant à travailler sur les changements structurels à moyen et long terme qui sont au cœur de notre objectif de construire une économie ghanéenne robuste et résiliente et de bâtir un Ghana sans aide."