Foot: A peine arrivé, Franck Kessié annonce son départ du FC Barcelone

La concurrence que vit Franck Kessié au FC Barcelone, ne lui fait pas cadeau. Alors, agacé par cette situation, l’international ivoirien de 25 ans demande déjà la route afin de pouvoir bien réaliser son rêve d’international footballeur.

Franck Kessié sur le point de renoncer à son contrat avec le FC Barcelone

Franck Kessié ne joue pratiquement pas à Barcelone et souhaite mettre fin à son rêve de jouer pour le club catalan. Selon le media sportif foot sur 7, l’information a été publiée dimanche par le quotidien catalan sport.

Lié par un contrat de 4 ans avec son club actuel, le milieu de terrain de 25 ans souhaiterait le plus vite possible, changer de club dès janvier, si la situation continue de s'accentuer. Selon notre confrère de Foot sur 7, l’ancien joueur de l’AC Milan serait intéressé à nouveau au championnat italien.

Une situation qui fait tendre les oreilles à son ancien club. Chose qui ne sera pas facile d’ailleurs. Parce que, selon les informations de la série A, le coût de son transfert pourra atteindre les 45 millions d’euros.

Alors que Xavi Hernandez, l'entraîneur barcelonais ne semble pas compter véritablement sur l’international ivoirien, arrivé libre lors du mercato d’été. Et cela se justifie par le fait que le technicien catalan serait en train de chercher un milieu défensif pour renforcer ses lignes en milieu de terrain.

La concurrence a eu raison de Franck Kessié

Franck Kessié ne veut plus rester sur le banc du FC Barcelone. Et, il trouve comme seul moyen de s’en aller. En effet, pris par la concurrence de Sergio Busquets, de De Jong et de Gavi, l’international ivoirien n’a joué que 418 minutes en 12 matchs. Alors, jugé inacceptable, l’ancien milieu de terrain de l’AC Milan veut revenir sur ses traces.

Quel est l'âge de Franck kessié ?

Né le 19 décembre 1996 , l'international footballeur ivoirien a 25 ans.

Quel est le poste du footballeur ivoirien ?

Franck Yannick Kessié, né le 19 décembre 1996 à Ouaragahio en Côte d'Ivoire, est un footballeur international ivoirien. Il évolue au poste de milieu de terrain.

Quel est le salaire de Franck Yannick au Barça ?

Franck Kessié a un salaire mensuel de 360K€ cette saison, soit 4,3M€ par an.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci