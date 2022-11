Côte d'Ivoire: Il vole un téléphone de Marie Paule Adjé et se fait filmer

La belle Marie Paule Adjé a reçu la visite d'un voleur à sa boutique située à Angré dans la commune de Cocody. Ce qu'il s'est passé.

Marie Paule Adjé à la recherche d'un voleur

Un homme nourri de mauvaises intentions, s'est introduit, mardi 1er novembre, dans la boutique de la très ravissante actrice ivoirienne, Marie Paule Adjé. Et cet homme a réussi à emporter un téléphone portable. Mais la scène de ce forfait a été captée par les caméras de surveillance, et la belle actrice s'est empressée de balancer la vidéo sur sa page Facebook.

'' Ce jeune homme a volé un téléphone à la boutique MPA COSMETICS. Si quelqu’un le reconnaît, merci de nous permettre de mettre la main sur lui. Appelez nous au +2250140070787 au cas où. Malheureusement on n'a pas de meilleure image. Il est clair de peau, 1m70 environ. C’était dans la zone Angré'', a annoncé Marie Paule Adjé. Cette publication a abondamment été relayée sur la toile au point où l'actrice a reçu des images un peu plus nettes du voleur qu'elle a bien évidemment présentées à ses milliers de followers.

'' NOUS AVONS UNE IMAGE PLUS NETTE DU VOLEUR. IL A VOLÉ CHEZ UNE DAME RÉCEMMENT. Apparemment c’est son habitude de voler un peu partout. La Police est déjà à sa recherche, mais en attendant, attention à vous. Il passe un peu partout, on ne sait jamais'', a-t-elle indiqué avant de revenir à la charge dans une autre publication. '' JE REÇOIS DE PLUS EN PLUS DE TÉMOIGNAGES. APPAREMMENT, C’EST SON TRUC DE VOLER DANS LES BOUTIQUES ET RESTAURANTS ! Wallay on va l’attraper cette fois ! Jusqu’à il change de tenue même'', a-t-elle renchéri.