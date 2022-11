Après Jonathan Morrison, Maria Mobil en couple avec Kader Sarkozy?

Refoulée par Jonathan Morrison, la bimbo togolaise Maria Mobil, a été aperçue aux côtés de Kader Sarkozy, l'un des plus grands détracteurs de son ex copain.

Maria Mobil et Kader Sarkozy veulent rendre jaloux Jonathan Morrison

Depuis sa rupture avec le jeune entrepreneur ivoirien, Jonathan Morrison, la bimbo togolaise Maria Mobil multiplie les sorties contre ce dernier, qu'elle traite à maintes reprises d'arnaqueur.

Invitée récemment à une émission au Togo, Maria Mobil s'est prononcée sur la fameuse bague que son ex-copain lui avait offerte et qui aurait couté 113 millions de Fcfa.

‘’ Est-ce-que lui, il peut acheter une bague qui coûte ce prix, non il ne peut pas. La bague coûte 6.000.000, je suis partie dans la boutique, j’ai filmé la boutique, j’ai filmé le manager qui lui a vendu ça, et il a prix ça dans trois semaines après pour aller revendre à un prix plus bas. Donc ça n’a jamais coûté le prix qu’il a dit, les gens pensent que j’ai bouffé l’enfant là comme ça. Regarde, il m’a bouffée", a-t-elle révélé.

Quelques jours après cette sortie , Maria Mobil avait décidé de faire le grand déballage sur Jonathan Morrison. Sévèrement critiquée par de nombreux internautes pour ses sorties contre son ex, Maria Mabil a finalement abandonné ce projet.

Quelques semaines plus tard, Maria Mobil s'est affichée sur la toile aux côtés de Kader Sarkozy, l'un des plus grands détracteurs de Jonathan Morrison. De nombreuses images de leur rencontre ont été postées sur la toile, suscitant de nombreuses réactions.

Pour des internautes, Maria Mobil et Kader Sarkozy veulent rendre jaloux le promoteur du Tchin-Tchinn.

Mais force est de constater que Jonathan Morrison n'a pas du tout réagi à cela. Lui qui a récemment révélé que c'est lui-même qui a mis un terme à sa relation avec la togolaise. Il a même informé que Maria Mobil est à l'origine de la discorde entre lui et son père.