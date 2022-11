Côte d'Ivoire: Eunice Zunon en deuil, son frère aîné est décédé

Un malheur vient de s'abattre sur la web comédienne ivoirienne, Eunice Zunon. Ce qu'il s'est passé.

Eunice Zunon inconsolable

La web humoriste ivoirienne, Eunice Zunon, est en deuil. Son frère aîné, Bertrand Gnoleba Zunon, est décédé. C'est "Bp bouche pointue" elle-même qui a dévoilé l'information via un post sur sa page Facebook dans la matinée de ce mercredi le 2 novembre 2022. '' Encore une blessure avec laquelle je vais vivre... Mon grand frère d'amour... On ne peut que s'en remettre à Dieu pour le repos de ton âme.. Mais cette douleur reste très profonde. Bertrand Gnoleba Zunon", a indiqué Eunice Zunon qui a pris le soin de mettre une image noire en photo de profil. Une triste nouvelle qui intervient juste après que la web humoriste a décroché un important contrat avec le producteur Serge Bilé

'' Pour les amis de la Côte d’Ivoire qui la connaissent, j’ai décidé de faire un bout de chemin avec Eunice Zunon. C’est une femme dont j’apprécie l’énergie et une humoriste dont je loue l’audace et le courage. En mai dernier, j’avais salué ici sa « détermination » et le succès de son one-woman-show à Abidjan, malgré la défaillance des sponsors et les moqueries de ses détracteurs. Non seulement Eunice n’a pas peur de relever les défis mais elle sait aussi que « la plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute ». Aujourd’hui je vais plus loin en m’engageant avec Eunice, musicalement. D’abord lui concocter un single dans les prochaines semaines puis un clip. C’est un projet exaltant pour elle et pour moi. Il permettra à Eunice de dire à cœur ouvert ce que seules les chansons expriment le mieux: l’amour'', a indiqué Serge Bilé dans un message posté sur ses réseaux sociaux.