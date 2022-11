Nigéria : Les principales raisons de l’effondrement du naira

Pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigéria connaît une recrudescence de sa monnaie depuis la fin du mois d’octobre. L’urgence pour le 1er producteur de pétrole en Afrique, est de taille. Le naira avec pour symbole ₦, est l’argent du Nigeria depuis 1973. Convertir en Franc CFA 1 Naira équivaut à 1,49 Franc CFA.

Nigéria: pourquoi le naira chute ?

Première puissance économique d'Afrique, au Nigéria, les conditions de vie sont loin d’être correctes. Trouver un travail pour les profils qualifiés, s’avère moins complexe. La population locale s'en sort avec un salaire mensuel de 175 $ soit 180 € par mois.

A partir du 15 décembre 2022, les nigérians auront la possibilité d’échanger leurs billets de 200, 500 et 1000 nairas contre de nouvelles coupures. Le délai court jusqu’au 31 janvier 2023. La banque centrale par cette mesure, dit lutter contre l’inflation, et des faits de plus en plus récurrents dans l’état du golf, l’achat de votes pour les présidentielles dont celles de février 2023 à venir.

Des statistiques révèlent 80% des devises en circulation hors des coffres officiels. De ce fait, un dollar peut s'échanger contre plus de 800 nairas sur le marché parallèle, une hausse constante des retraits constatée une semaine après l’annonce de la banque centrale du Nigéria.

Nigéria, une ruée vers le Dollar difficile à assumer pour les banques

La ministre des Finances, du budget et de la planification nationale du Nigeria, Zainab Shamsuna a déclaré, dans un communiqué, qu'elle décrit « une consultation tardive de son ministère », cause principale de la chute rapide du naira.

Quant au président de la République Muhammadu Buhari, l’on note une intervention retardataire du chef de l’Etat, le projet de la banque centrale n'a pas empêché de contenir la chute de la monnaie nationale.

Cette situation favorise la ruée des populations vers le dollar; les banques encombrées, multiplient les stratégies afin de limiter en masse les retraits. Dans les rues de Lagos, des badauds soulignent, selon nos confrères de Radio France internationale (RFI), une communication renfermée autour de cette mesure jugée chaotique pour l’etat du pétrole brut.

Avec un hydrocarbure représentant 90 % des produits d'exportation, le Nigéria a un produit intérieur brut (PIB) par habitant qui le situe dans la moyenne africaine. Le 1er octobre 1960, après son indépendance, l’ancienne colonie britannique, malgré des vices politiques et militaires, devient au fil des années la première puissance économique d’Afrique grâce à un sol riche en produits miniers et une main d’œuvre qualifiée.

Bekanty N’ko www.afrique-sur7.ci