Côte d'Ivoire - Affaire ‘’faux général’’: Cité, Guy Vincent Kodja s’explique

L'archevêque Guy Kodja Vincent a été interpellé par la brigade de recherche le mardi dernier dans le cadre de l'affaire ‘’faux général’’ mis aux arrêts depuis quelques semaines.

Affaire "faux général": L' archevêque Guy Vincent Kodja parle

‘’(...) Il y a eu des interventions sur internet me concernant. Il y a eu une panique générale et je voudrais rassurer les uns et les autres. Je vais très bien et je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui m’ont soutenu spontanément’’, a-t-il indiqué avant d’expliquer les dessous de cette affaire le concernant.

‘’J’ai reçu une convocation pour me rendre à la brigade de recherche. Donc quand je vais, on me présente un dossier. On me demande : ‘’est-ce que vous connaissez un général de corps d’armée qui appartient à une institution’’ ? J’ai dit non ! j’ai été invité à une dédicace chez l’évêque Koné Jean qui est l’évêque général. Ce jour-là, c’est moi qui ai prêché et après, on est allé au bureau où il m’a présenté ce monsieur comme un membre de l’Onu’’, a-t-il révélé dans son explication.

Selon l’archevêque Kodja, après cette rencontre, il n’a plus jamais revu le ‘’fameux’’ général. Et il n’était même pas capable de le reconnaître s’il le voyait sans qu’il ne se soit présenté.

‘’C’est cette scène que j’ai expliquée à la police devant le monsieur en question. On me dit: mais ce monsieur prétend que vous êtes dans son état-major et on me montre une photo avec ma tête où je suis habillé en militaire. La procédure a pris beaucoup de temps c’est peut-être la raison qui a suscité une polémique sur les réseaux’’, a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il n’avait pas été arrêté et que suite aux investigations, il a été relâché vu qu’il n’a rien à voir avec le général.

Mariam Ouattara rédacteur : www.Afriaque-sur7.ci