France - Football: Alexandre Lacazette reste un attaquant clé en Ligue 1

Alexandre Lacazette a toujours été un attaquant redoutable en ligue 1. La performance que démontre l’international français à l’olympique Lyonnais est remarquable et reste au goût des fans du ballon rond européen. Alors, parti du championnat français en 2017, l’attaquant français a eu du mal à s’en remettre à Arsenal pendant les cinq saisons dernières. Par ailleurs, Lacazette décide de revenir en France en 2022, où il semble avoir retrouvé son instinct de buteur dès l’entame de la saison.

Lacazette en Angleterre, un séjour pas comme prévu

Après 3 ans de parcours professionnel, passés à Lyon, son club formateur, Alexandre Lacazette s’envole en 2017 pour un contrat de 5 ans avec Arsenal FC. En Angleterre, l’attaquant français a diminué en performance, en étant incapable d’atteindre la barre des 15 buts sur les trentaines de matchs joués par saison. Malgré qu’il a formé un duo magnifique avec Aubameyang à l’époque, son bilan n’a toujours pas été convaincant sur l’ensemble de son contrat avec les Gunners.

En sa qualité d’attaquant international, Alexandre Lacazette a marqué seulement 54 buts et délivré 25 passes décisives sur 158 matchs en premier League. Des statistiques alarmantes qui prouvent que le championnat anglais n’a pas été rose avec l’international français. En Angleterre, son plus grand nombre de buts par saison a été 14 en 2017-2018, où il venait fraichement de sa terre natale.

Et pourtant, Alexandre Lacazette à l’Olympique Lyonnais, est une machine à buts

Pour rappel, l’attaquant français a entamé sa carrière professionnelle avec l’Olympique Lyonnais dans les années 2014-2015. A l’époque, l’ancien Gunner marquait en moyenne plus de 20 buts par saison sur ses 3 saisons passées en Ligue 1 avant de s’envoler pour l’Angleterre. En clair, Alexandre Lacazette comptabilisait 76 buts et 12 passes décisives en 97 matchs de Ligue 1, sans toutefois compter ses réalisations faites en Ligue Europa et en coupe de France.

Alors, après 5 saisons passées à Arsenal sans de véritable gloire, l’attaquant français revient en 2022 à Lyon où il redonne le sourire à ses anciens supporters. De retour, Alexandre Lacazette n’a pas hésité à prendre la commande de l’attaque Lyonais. En effet, depuis son arrivée en France, sa soif de marquer ne fait que s’intensifier. L’international français démontre clairement qu’il se sent mieux chez lui qu’en premier League. À peine arrivé, Lacazette devient le meilleur buteur et passeur de son club, avec 8 réalisations et 3 passes décisives en 13 matchs.

Qui est Alexandre Lacazette ?

Lacazette est un footballeur international français né le 28 mai 1991 à Lyon. Originaire des Abymes en Guadeloupe, il se révèle en 2009-2010 en marquant 12 buts en 22 matchs de championnat de France sous les couleurs de Lyon.

Quels ont été les différents clubs d’Alexandre Lacazette ?

Lacazette débute sa carrière professionnelle à Lyon dans les années 2014-2015. Après 3 saisons, il signe un contrat de 5 ans avec Arsenal de 2017 à 2022 avant de revenir à Lyon, son club formateur.

Quel poste joue Lacazette ?

L’international français de 31 ans évolue au poste d’attaquant.

Quel est le club actuel de Lacazette ?

Après 5 ans passés à Arsenal FC de 2017 à 2022, Lacazette s’est engagé avec Lyon, son club formateur jusqu’en 2025.

Le nombre total de buts marqués par Lacazette cette saison ?

Lacazette est l’actuel meilleur buteur de Lyon avec 8 buts en 13 matchs. Il a délivré 3 passes décisives.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci