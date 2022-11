Jack Dorsey, ex-PDG de Twitter, fonde un nouveau réseau social

Jack Dorsey démarre une nouvelle aventure ! L'ancien président-directeur général (PDG) de Twitter est sur le point de lancer son réseau social dénommé BlueSky (ciel bleu, en français).

Bluesky, nouveau réseau social de Jack Dorsey

Pour tout dire, c'est en 2019 que Jack Dorsey, informaticien et entrepreneur américain, a commencé à travailler sur le projet BlueSky, une sorte d'alternative à Twitter, racheté par Elon Musk. Ancien président-directeur général de Twitter, il a quitté "l'oiseau bleu" en 2019. Jack Dorsey soutient que ce nouveau réseau social fédéré, qui s'appuie sur le protocole AT (Protocole de transfert authentifié), réunit "les idées des dernières technologies décentralisées dans un réseau simple, rapide et ouvert".

Le fondateur de Twitter assure que les futurs utilisateurs de son réseau social auront la possibilité de créer leur propre réseau social en se basant sur un hébergeur ou sur leurs propres moyens.

"Qu'est-ce qu'un réseau « fédéré » ? C'est un moyen pour les serveurs de communiquer entre eux, comme le courrier électronique. Au lieu d'un seul site exécutant le réseau, vous pouvez avoir plusieurs sites. Les utilisateurs ont le choix du fournisseur, et les particuliers et les entreprises peuvent s'auto-héberger s'ils le souhaitent", explique BlueSky sur son compte Twitter.

BlueSky donne des précisions sur le protocole utilisé à travers une publication sur son blog :

La portabilité des comptes : vous choisissez votre hébergeur en préservant vos données. Les particuliers comme les professionnels pourront s’autohéberger s’ils le souhaitent.

L’interopérabilité : le protocole Lexicon utilisé par Buesky est basé sur un ensemble de logiciels qui permet de résoudre les problèmes de coordination.

Le choix algorithmique : vous avez le contrôle des algorithmes pour mieux choisir la manière dont ils influent sur votre expérience.

Les performances : BlueSky estime que de trop nombreux protocoles mettent de côté les performances. Cet aspect sera prioritaire pour le nouveau réseau social.