Côte d'Ivoire : Ouattara et Nana Addo en parfaite convergence de vue

Le président ivoirien Alassane Ouattara a échangé avec son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo le mercredi 2 novembre 2022. Le chef de l'État de Côte d'Ivoire s'est réjoui de l'entretien "très chaleureux et enrichissant" avec son "ami".

Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara échange avec Nana Akufo-Addo

Nana Akufo-Addo a foulé le sol ivoirien en vue de prendre part au Forum sur l'investissement. "Le président est à Abidjan pour le Forum sur l'investissement. Et vraiment, c'est un grand honneur, un immense plaisir de le recevoir pour que nous puissions faire un tour d'horizon. Le président Nana Akufo-Addo est un grand ami de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Depuis qu'il est aux affaires au Ghana, nous avons une forte coopération avec tous les nombreux projets, dont le cacao, le chemin de fer et ainsi de suite", a déclaré Alassane Ouattara.

Le président ghanéen, pour sa part, a laissé entendre que cette "visite très courte" lui procure un véritable plaisir. "On a eu l'occasion de revoir beaucoup de choses sur le plan bilatéral, sur le plan régional et aussi même mondial. De voir exactement où on en est avec toutes ces difficultés qu'il y a dans nos pays, dans nos régions, dans notre continent. Il y a une perspective qui fait que les relations entre le Ghana et la Côte d'Ivoire sont basées sur des perspectives très importantes, qui nous lient. Alors, je suis très content d'avoir l'occasion de remercier le président pour la courtoisie de laquelle nous bénéficions chaque fois qu'on vient en Côte d'Ivoire", a dit l'hôte d'Alassane Ouattara.

Le chef de l'État de Côte d'Ivoire a salué l' "entretien chaleureux et enrichissant" avec son "ami". La Côte d’Ivoire et le Ghana sont d'indéfectibles alliés sur le plan bilatéral. Notre convergence de vues est parfaite sur les défis auxquels notre sous-région et notre continent font face", a tweeté le numéro un ivoirien.