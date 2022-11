Denis Kah Zion (proche de Bédié): "Je ne peux pas être méchant avec Ouattara"

Membre des instances du Pdci-Rda, membre du Secrétariat exécutif, délégué départemental du Pdci-Rda, collaborateur direct du président Henri Konan Bédié et propriétaire du journal ‘’Le Nouveau Réveil’’, Denis Kah Zion a clarifié sa position vis-à-vis du président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs président du RHDP, dans une interview accordée à Soir Info du mercredi 2 Novembre 2022. Le maire de Toulépleu (ouest de la Côte d’Ivoire) en a profité pour se prononcer sur certains sujets chauds de l'actualité, à savoir le cas Jean-Louis Billon dont les velléités de candidature à l'élection présidentielle de 2025, sont sues de tous. Ci-dessous, les points forts de cette interview.

Pourquoi Denis Kah Zion a participé au dernier Conseil régional du Cavally présidé par Anne Ouloto

C’est la toute première fois que j’assiste à un Conseil régional sous la mandature de madame la ministre Anne Désirée Ouloto. Ça a dû surprendre quelques personnes. En tant que maire, je suis membre du Conseil économique et social régional (Cesr) et à ce titre, je dois participer à toutes les réunions. J’ai assisté à cette réunion pour renvoyer l’ascenseur à ma soeur Anne Désirée Ouloto qui a désigné, récemment, le 4e vice-président du Conseil régional pour assister à notre réunion du Conseil municipal à ma demande.

C’est dire qu’il y a un bon climat d’entente entre la ministre Anne Désirée et moi en ce qui concerne le développement. S’il s’agit de nos différents partis politiques, chacun est dans son parti. Mais quand il s’agit du développement, nos deux collectivités doivent vraiment se mettre ensemble pour parler le même langage. Il y a des projets qui sont en train d’être réalisés à Toulépleu.

Madame la ministre a décidé, qu’au mois de décembre 2022, il y ait une conférence des élus locaux du Cavally, au cours de laquelle les mairies vont exposer leurs problèmes au Conseil régional et le Conseil régional dira aux mairies ce qu’il attend d’elles.

Ses projets pour Toulépleu

Il y a beaucoup de projets que nous avons et que nous n’arrivons pas à réaliser. La réfection du Lycée qui est du ressort du Conseil régional, les Centres de santé à construire dans beaucoup de villages, les voies d’accès. Mais, je voulais dire que nous n’attendons pas que tout sorte de l’enveloppe du Conseil régional. Nous devrions nous mettre ensemble pour aller vers le gouvernement et poser les problèmes de manière globale.

En dépit de nos différences au plan politique, à partir du moment où nous sommes élus, nous devrions parler le même langage, celui du développement. Le bâtiment de la préfecture de Toulépleu est tombé en ruine depuis plusieurs années, au point que les services de la préfecture ont été délocalisés dans les anciens locaux de l’Onuci (...) Ça fait des années que la préfecture est tombée en ruine. Je voudrais simplement dire que cet état de fait n’est pas bon pour l’image de notre département.

La présence de Denis Kah Zion à la journée d’hommage au président Ouattara

Je crois qu’il n’y avait pas d’équivoque. Ma présence à Toulépleu, à une cérémonie d’hommage au chef de l’Etat, suscitait déjà une curiosité… Une cérémonie, devant laquelle on voit Anne Ouloto, on voit le ministre d’Etat Téné Birahima, représenté par le ministre Kouadio Konan Bertin, Denis Kah Zion, membre des instances du Pdci-Rda, membre du Secrétariat exécutif, délégué départemental du Pdci-Rda, collaborateur direct du président Henri Konan Bédié, propriétaire du journal ‘’Le Nouveau Réveil’’, aller à une telle cérémonie, ça suscitait déjà une curiosité.

Donc, tout était scruté. Mes pas, mes mots, les virgules dans mon discours (...) Je suis un maire élu. J’ai été toujours à des cérémonies officielles. La mission d’un maire, c’est le développement. Là où on parle de développement, le maire doit être présent. Nous avons été invité à prendre part à une cérémonie républicaine. C’est le chef de l’Etat qui signe et octroie le budget du maire.

Je ne peux pas prendre le budget qu’il m’octroie et dire en même temps que je rejette une cérémonie en son honneur, alors qu’avec mon Conseil municipal, nous bénéficions des millions de F Cfa de subvention du chef de l’Etat pour développer les 18 villages de la commune et les 11 quartiers. Je ne peux pas être hypocrite vis-à-vis du chef de l’Etat, je ne peux pas être méchant, je ne peux être non reconnaissant vis-à-vis du chef de l’Etat, Alassane Ouattara. Et, dans mon discours, j’ai été clair.

J’ai dit : « s’agissant du développement, nous avons notre soeur, Anne Désirée Ouloto, qui est au gouvernement depuis pratiquement dix ans, qui est là où les décisions se prennent, nous devrions être à ses côtés pour que nous ayons tout ce que nous voulons avoir. Nous avons notre soeur qui est à côté du président de la République et devrions l’encourager à poser les problèmes de la région ». Mais, je n’ai pas dit : « soutenons Anne Ouloto, militante ou ministre Rhdp (Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix, Ndlr)».

Denis Kah Zion: Ce qu'il pense de Jean-Louis Billon et de sa probable candidature à la présidentielle

Nous sommes tous membres du Secrétariat exécutif (...) Billon n’a pas de problème particulier avec le Pdci-Rda. C’est un militant reconnu, un membre actif du Secrétariat exécutif (...) Je connais bien Jean-Louis. Nous sommes ensemble au Secrétariat exécutif et puis ensemble, nous avons piloté la communication. C’est un monsieur très poli et respectueux. Ce n’est pas quelqu’un de belliqueux, qui offense les gens.

C’est vrai qu’il dit souvent ce qu’il pense, mais ça ne fait pas de lui un indiscipliné et un malpoli, politiquement. Non, je ne pense pas (...) Je n’ai pas pour tâche d’apprécier les candidatures. Je suis un militant discipliné. Le jour où on nous dira voilà les candidatures, à ce moment-là, chacun dira pourquoi il est candidat et nous aviserons sur chaque cas… Je ne suis pas là pour qualifier ou disqualifier les potentiels candidats.