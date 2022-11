Mali: La situation humanitaire inquiète, des Maliens menacés

Au Mali, en plus de la crise politique et militaire, sur le plan humanitaire aussi, la situation n’est pas plus encourageante dans un pays où la famine touche au moins un millions d'enfants de moins de 5 ans.

Au moins 1,2 million d’enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë au Mali

L’ONU par la voix de EL-GHASSIM WANE, représentant spécial du secrétaire général et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), tire la sonnette d’alarme sur une catastrophe humanitaire au Mali.

Selon les Nations unies, le nombre de déplacés internes est passé de 350 000 à plus de 422 000 dans le centre et le nord du pays et plus de 1,8 million de personnes sont confrontées à une grave insécurité alimentaire, un chiffre qui pourrait passer à 2,3 millions d’ici à fin novembre 2022, a prévenu El-Ghassim Wane, à la tribune du tribune du Conseil de sécurité, en début octobre 2022.

Plus de 1,2 million d’enfants de moins de 5 ans sont touchés par la malnutrition aiguë. En mai dernier, plus de 1 950 écoles au Mali étaient fermées en raison de l’insécurité, affectant plus de 587 000 enfants, principalement dans la région centrale de Mopti. Les efforts louables des acteurs humanitaires pour répondre à ces besoins sont entravés par le manque de financements adéquats et durables. Jusqu’à présent, seuls 30 % environ des 686 millions de dollars demandés pour 2022 ont été mobilisés, a estimé le Chef de la MINUSCA.

Par ailleurs, le représentant spécial a plaidé pour que tout soit mis en œuvre afin que les opérations militaires dirigées par le gouvernement de transition soient menées dans le respect des droits humains et du droit international humanitaire et que les auteurs de violations et d’abus soient tenus pour responsables.