Francis Mvemba casse les "papos": "Voici ce qui a énervé Coco Emilia"

Invité à l'émission Life week-end diffusée sur la chaîne Life Tv, l'homme d'affaires congolais, Francis Mvemba, est revenu sur son mariage avec l'influenceuse camerounaise, Coco Emilia. Un mariage qui n'a duré que huit mois. Ce qu'il a dit.

Francis Mvemba à propos de Coco Emilia: ''Notre entourage a décidé qu'on ne devait pas être ensemble ''

Francis Mvemba s'est prononcé pour la toute première fois sur sa séparation avec la belle Coco Emilia, le vendredi 4 novembre 2022 à l'émission Life week-end diffusée sur Life Tv.

'' Notre entourage a décidé qu'on ne devait pas être ensemble. J'ai constaté, j'ai regardé. Tous ces mois de silence, je ne faisais qu'observer le comportement des uns et des autres. Ecoutez. On apprend plus en écoutant. Donc je me suis tu et j'écoutais ... et ça m'a permis aussi de faire le tri dans mon entourage...'', a-t-il expliqué.

Avant d'ajouter: ''Moi et Emilia, on a commencé , il n'y avait personne. On n'a demandé la permission à personne. On a décidé de s'aimer tous les deux. Et lorsqu'on a décidé d'afficher cela aux yeux du monde, des personnes se sont dressées afin de pouvoir saboter cette relation. J'ai tout entendu, moi ça me fait rire. Je ne me suis pas marié avec elle par hasard. C'était un choix réfléchi....je savais que cette personne là, je ne pouvais avoir d'autres relations avec elle à part l'épouser (...)''.

Francis Mvemba a également expliqué pourquoi Coco Emilia a décidé de mettre un terme à leur union, huit mois seulement après leur mariage.

'' Ce que mon épouse me reproche énormément, c'est mon absence. Une fois mariés, je suis remonté en Europe. Elle était enceinte, j'ai mis d'autres priorités en-avant, j'ai pris Emilia comme acquise, et ça l'a beaucoup affectée, et des gens sont allés lui dire que je l'ai abandonnée, qu'on me voyait avec des filles sur Paris...et ça commencé à énerver Emilia petit à petit'', a-t-il ajouté.