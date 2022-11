Côte d'Ivoire - Coton détruit par des insectes: Patrick Achi aux côtés des producteurs

Insectes piqueurs-suceurs du cotonnier en Côte d’Ivoire, les jassides ont particulièrement impacté la production de coton dans plusieurs régions du nord de la Côte d’Ivoire. La quasi-totalité des récoltes de coton ont ainsi été détruites par une invasion de ces insectes. En visite de travail à Korogho le vendredi 4 novembre 2022, le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi a visité des plantations victimes de cette situation. Aux producteurs, le chef du gouvernement a exprimé le soutien de l’Etat avec à sa tête le Président de la République, Alassane Ouattara.

​Filière coton-En visite de travail à Korogho, Patrick Achi apporte le soutien de l’Etat aux victimes des jassides face à un « drame national »

Selon Patrick Achi, le chef de l’Etat est « particulièrement touché » par cette situation. Pour le Premier Ministre, cette visite dans les champs de coton est l’expression de la solidarité du gouvernement à l’endroit des populations impactées par ces ravages. « Nous sommes avec elles, nous compatissons avec elles », a-t-il souligné.

Patrick Achi qui a qualifié cette situation de « drame national », a rappelé les difficultés qu’elle engendre pour tous les acteurs de la filière coton.

« Ce qui rend la situation beaucoup plus difficile c’est que pour faire ces cultures, ils ont été emmenés à emprunter des ressources pour leur permettre d’acheter des intrants. Non seulement, ils ne seront pas capables de rembourser ces emprunts mais de surcroît, les revenus qu’ils auraient générés de ces cultures pour leur permettre de mener leur vie quotidienne, ils ne pourront plus en bénéficier. Ils sont donc dans une situation de désolation totale», a dit le chef du gouvernement et d’ajouter : « c’est toute une chaine qui est touchée et c’est un problème qui mérite l’attention ».

Le Premier Ministre a par ailleurs évoqué lors de cette visite, les pistes de solution entrevues par les autorités. A l’en croire, il s’agira pour le gouvernement de « discuter avec l’interprofession coton afin d’identifier une solution aux problèmes des producteurs et des industriels à court terme mais également, avec le CNRA, faire en sorte de trouver des solutions qui permettent que sur la prochaine campagne et les campagnes à venir de tels phénomènes ne se reproduisent pas ».

Patrick Achi n’a pas manqué de souligner l’importance de la filière coton dans la vision du gouvernement ivoirien. « Le Président a mis un effort particulier dans la fixation des prix pour que celui-ci soit suffisamment attractif pour redonner à la Côte d’Ivoire une position stratégique dans les producteurs de coton au moins sur le continent», a-t-il fait savoir. Notons que d’autres pays de la sous-région font face aux dégâts causés par ces insectes nuisibles.