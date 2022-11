Côte d'Ivoire - Titrologie : Le RHDP réclame un nouveau mandat à Ouattara

La titrologie ou la revue de presse de ce lundi 7 novembre, est légèrement dominée par les tractations autour des élections présidentielles de 2025.

Titrologie du lundi 7 novembre 2022: "Rhdp / Présidentielle 2025: les militants appellent de plus en plus Ouattara à être candidat"

L’Inter relaie des propos du ministre Amadou Koné qui soutient qu'il faut que "le Rhdp conserve le pouvoir en 2025 ‘’. Pour Le Jour Plus, les militants du Rhdp ont déjà fait le choix de leur candidat. ‘’Rhdp / Présidentielle 2025, les militants appellent de plus en plus Ouattara à être candidat ".

L’Essor Ivoirien abonde dans le même sens en affichant à sa page d’ouverture: ‘’Anyama/ Rentrée politique du Rhdp, les militants pour un nouveau mandat du Président Ouattara ‘’. Pour L’Héritage, 2025 est une ‘’année de retour du Pdci-Rda au pouvoir ‘’.

S’intéressant à la révision et à l’enrôlement sur la liste électorale, Le Temps fait des ‘’révélations sur un complot de la Cei contre l’opposition ‘’.

D'autres journaux comme L’Expression, se sont intéressés à la situation économique au Ghana et au Nigeria. ‘’ Fragilité du Naira et du Cédi, résilience du Fcfa. Ouattara est un visionnaire", affiche le journal qui rappelle que le président Ouattara avait prédit l’instabilité de certaines monnaies.

Le Matin met l’accent sur la cohésion sociale, la paix et le développement, en rapportant des propos d’Ahoussou Kouadio depuis Vavoua samedi dernier : ‘’ Ouattara a ouvert de grands boulevards d’espérance".

Plusieurs autres sujets sont également abordés dans la titrologie de ce lundi. Le Rassemblement s’est intéressé à l’affaire concernant le meurtre d’un chauffeur de taxi dans la commune de Yopougon.

" Yopougon encore perturbée hier. Les taxis en grève dans la commune". Le Mandat pointe à sa Une : ‘’ Subvention des syndicats, toute la vérité sur les 800 millions de FCFA à la plateforme nationale".