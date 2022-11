Cameroun: Francis Ngannou fait un énorme investissement

Admirable de combativité et d’explosivité, Francis Ngannou est l’un des combattants les plus redoutables de la planète. Du haut de ses 36 ans, le Prédateur qui est rentré définitivement au panthéon des plus grands champions des sports de combat après avoir décroché son titre de champion des poids lourds de l’UFC, vient de dévoiler un nouveau projet.

Francis Ngannou annonce la construction d'un complexe pour développer les sports de combat

Fort de ses 120 kilos, Francis Ngannou est désormais l’une des plus grandes figures des sports de combat au monde. Le natif de Batié est redouté par ses pairs puisqu’il possède une puissance et une réactivité sans commune mesure dans le landerneau du MMA.

Avec un bilan impressionnant de 17 victoires pour seulement trois petites défaites, le combattant se fait remarquer non seulement dans l’Octogone mais aussi en dehors pour ses actions sociales. A l’image de plusieurs sportifs du continent africain comme Sadio Mané qui a financé plusieurs programmes sociaux (construction des écoles, des hôpitaux) dans son village natal Bambaly, Francis Ngannou est connu également pour sa générosité envers sa communauté. En témoigne son tout nouvel investissement au Cameroun, qu’il vient de dévoiler sur ses réseaux sociaux.

« Je suis fier d’annoncer que la Fondation Francis Ngannou et @premierbetcm se sont associés pour construire cet incroyable complexe à deux étages dans la ville de Douala (Cameroun) afin de continuer à développer les sports de combat au Cameroun. La construction a commencé il y a 4 mois et nous espérons qu’elle sera terminée en avril 2023. Restez connectés », a lancé le combattant de 36 ans sur son compte Instagram.

Cette initiative du Prédateur n’est pas passée inaperçue. Sur la toile, plusieurs personnalités ont en effet félicité Ngannou pour le lancement de ce centre d’entrainement. Le basketteur Rudy Gobert ou encore le combattant UFC Calvin Kattar sont entre autres ces personnalités qui ont salué cette initiative du Camerounais.