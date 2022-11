Côte d'Ivoire: Comment Bamba Bakary a sauvé Bailly Spinto

Bailly Spinto, nom d’artiste de Bailly Silvestre Gallet, né en 1951 à Abidjan, est un chanteur ivoirien. Il est considéré comme un monument de la chanson ivoirienne. Bailly Spinto est un chanteur atypique dit "l'homme à la voix d'or ". Il est l'auteur d'un slow ayant marqué les mélomanes ivoiriens dans les années 80 : « Taxi sougnon ». Il s'est principalement fait connaître grâce à son tube intitulé « Monouho ».

Distinction au primud 2022

Pour ses 50 ans de carrière, le doyen de la musique ivoirienne, Bailly Spinto, s’est vu sans sponsors. Un acte qui a choqué l’un des précurseurs de l’humour ivoirien Bamba Bakary qui n’a pas hésité de crier son ras le bol lors des Primud 2022 qui ont lieu, dimanche 06 novembre 2022 en Côte d’Ivoire pendant qu’on lui décernait le prix honorifique.

« Je suis très choqué de voir qu’un homme comme Bailly Spinto qui a égayé et chanté pour tout le pays soit sans sponsors pour ses 50 ans de carrière », a-t-il décrié lors de son intervention. Un coup de gueule qui vient à propos puisque plusieurs personnalités se sont déclarées à la soirée du Primud 2022 et ont fait des promesses d’offrir la salle et de l’argent à l’icône de la musique ivoirienne.

Bailly spinto, un homme d’honneur

Bailly Spinto a remporté son premier prix en 1961 (un fer à repasser et un disque) lors d’un concours consacré aux jeunes chanteurs que la radio nationale avait organisé. En décembre 2021, l'Institut national des arts et de l’action culturelle (INSAAC) a rendu un hommage lors des 50 ans de carrière de l'artiste à travers une exposition photos intitulée « Bailly Spinto, l'intemporel » parrainée par le Premier ministre Patrick Achi.

Rita Sorgho: www.afrique-sur7.ci