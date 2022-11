Côte d'Ivoire: 17 Topographes de retour d'une formation en France

Cest un ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de lApprentissage satisfait et heureux qui a souhaité le traditionnel Akwaba aux 17 apprenants, tous des topographes de la première cohorte de jeunes ivoiriens retenus dans le cadre du projet de recrutement et de formation dans les métiers du Bâtiment et des Travaux Publics, rentrée de la France le samedi 5 novembre 2022. Le patron du METFPA a rencontré, dimanche, les 17 apprenants au Lycée Technique de Cocody.

Retour de 17 Topographes de France: Le ministre N'Guessan KOFFI dit merci au président Ouattara

« Mes premiers mots sont à l'endroit du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara qui nous a donné la possibilité dorganiser concrètement lEcole de la Deuxième Chance et de financer ce voyage à travers un décret. Cest grâce à cet engagement du président de la République que toutes ces actions sont en train de se réaliser. Le président de la République a à cur de travailler pour lemployabilité des jeunes et leur insertion professionnelle. Il est vraiment sensible à tout ce qui touche à la jeunesse », a témoigné Monsieur le Ministre NGuessan KOFFI.

Après près de trois semaines de formation à Egletons (En France), ces 17 stagiaires-topographes rejoindront, dès le lundi 07 novembre 2022, les entreprises partenaires (SICMA, SETAO, RAZEL, SOGEA SATOM, AGEROUTE, GREGORI INTERNATIONAL et ARTELIA) du Ministère de lEnseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de lApprentissage dans le cadre de ce projet de formation de 35 jeunes ivoiriens dans les métiers du Bâtiment et des Travaux Publics. Une seconde vague de 18 apprenants- Machinistes (Conducteurs de pelle hydraulique et de niveleuse) sapprête également à rentrer dEgletons.

«Notre ambition est de poursuivre ce projet. Une deuxième et même une troisième cohorte pourraient bénéficier de cette formation parce que le secteur des BTP offre en ce moment de grandes possibilités dembauche », a déjà rassuré le Ministre NGuessan KOFFI. Rappelons que cette formation sinscrit dans le cadre de la mise en uvre du Programme de lEcole de la Deuxième Chance (E2C), et en prévision de louverture du Centre de Formation par Apprentissage (CFA) de Yopougon. Elle est le fruit dun partenariat entre le Ministère de lEnseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de lApprentissage (METFPA) et le Consortium Abidjan Ville Durable.

Source: Direction de la Communication, de la Documentation et des Archives METFPA