League des Champions 2022 : Le tirage complet des huitièmes de finale

Le programme complet des 8èmes de finale de la League des champions est connu. Le tirage au sort a eu lieu ce lundi 7 novembre 2022, et cela donne le temps aux différents adversaires de mieux se préparer en conséquence.

Les prochains adversaires de la League des champions se connaissent

Les 8èmes de finale de la League des Champions opposeront respectivement les équipes qualifiées au sortir des différentes poules à partir du 14 février 2023. A cet effet, sont retenus après tirage au sort, RB Leipzig vs Man City, Club Brugge vs Benfica, Liverpool vs Real Madrid, AC Milan vs Tottenham Hotspur, Frankfurt vs Naples, PSG vs Bayern Munich, Inter Milan vs Porto et enfin Dortmund fera face à Chelsea.

Une huitième de finale remplie de défis

Le PSG fera face à son ancien client, le Bayern Munich; le Real Madrid contre Liverpool et Man City vs Leipzig. Des matchs qui attirent déjà l’attention des internautes à cause de la relation qui les lie. En effet, le défi reste énorme du côté des parisiens qui ont causé la chute du Bayern Munich en 2021 en quart de finale. Incontestablement, les Bavarois tenteront de se venger cette saison. Chose qui ne sera pas facile à cause de l’aspiration et la motivation du groupe parisien pour la League des Champions.

L’histoire démontre que Man City n’a jamais soulevé le trophée de la League des Champions. Malheureux finaliste en 2021 face à Chelsea et demi-finaliste l’année dernière, les City zens tenteront sans aucun doute de se racheter cette année avec leur nouvelle recrue, Erling Haaland.

Et pourtant, l’eau reste toujours bouillante du côté de Liverpool et Real Madrid. Pour rappel, le Real de Madrid fut le club qui a mis fin au rêve des Reeds en 2018 après que Sergio Ramos a blessé Mohamed Salah. Même si la balance reste inclinée en faveur du Real Madrid, au regard des nombreuses confrontations, le détenteur du titre devra se méfier au maximum.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci