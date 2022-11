Côte d'Ivoire : Bientôt des navires de plus de 2000 tonnes au port d' Abidjan

Le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a visité le lundi 7 novembre 2022 les installations portuaires de Côte d’Ivoire Terminal situées sur le 2e Terminal à conteneur du port Autonome d’ Abidjan en présence des autorités portuaires.

Port Autonome d’ Abidjan : Le ministre Amadou Koné visite les installations du 2e Terminal à conteneurs

Le nouveau Terminal devrait accueillir des navires ( les plus grands) de plus de 2000 tonnes de marchandises. Il sera inauguré bientôt.

Au Port Autonome d’ Abidjan pour constater les installations portuaires du terminal C2 et l’arrivée du navire MSC ALIYA (366m de long et 48m de Large), construit en Corée du Sud en 2019 et d’une capacité de 14.400 Teu, le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné s’est félicité de la construction de ce deuxième terminal à conteneurs qui viendra développer les infrastructures de haute qualité, attirer les plus gros navires et augmenter le volume du trafic de conteneurs de transbordement.

« Le président de la République SEM Alassane OUATTARA depuis son accession à la magistrature suprême, a consenti d’importants investissements sur le transport en général et sur le port d'Abidjan en particulier. Notamment sur la construction et l’extension des terminaux à conteneurs avec l’élargissement et l’approfondissement du canal de vridi. Recevoir donc ce navire long de 366 m sur un tirant d'eau de 15 mètres aujourd'hui sur ce terminal qui va être inauguré bientôt est un aboutissement parce que c'est possible aujourd'hui grâce à l'ensemble de nos partenaires et la direction générale du port autonome d'Abidjan. Cela rendra notre pays et notre port compétitifs et va diminuer les délais d’attente. Enfin au vu des défis à relever en terme de développement et de création d’emploi, l’avènement de ce terminal est une excellente opportunité », s’est réjoui Amadou Koné.