Vincent Aboubakar tacle Mohamed Salah: « Je peux faire ce qu'il fait»

La déclaration du capitaine des lions indomptables du Cameroun sur Mohamed Salah continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Les propos de Vincent Aboubacar sur Mohamed Salah, ont pris une autre allure sur les réseaux sociaux. Une affaire qui tourne au vinaigre pour l’international camerounais.

Vincent Aboubacar ne trouve aucune admiration pour Mohamed Salah

« Mohamed Salah n’est pas un joueur qui m’impressionne. Ce qu’il fait, moi je peux le faire », a déclaré Vincent Aboubacar sur sa page Facebook. Pour le capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, il n’a rien à envier chez le capitaine des Pharaons de l’Egypte.

« Je n’ai pas juste la possibilité de jouer dans ces grands clubs », a-t-il ajouté. Pour lui, il serait capable d’inscrire la même histoire que l’attaquant des Reds, l’actuel meilleur buteur de la League des champions, s’il avait la possibilité de jouer comme lui dans un championnat de haut niveau. « C’est mon point de vue, après si ça ne plaît pas aux gens, je m’en fous », a-t-il conclu. Sachant très bien que des internautes n’allaient pas restés indifférents, l’attaquant d’Al-Nassr FC prévient qu'il serait prêt à faire face aux critiques alors que les championnats dans lesquels évoluent les deux joueurs africains, ne sont pas comparables.

Malgré l’intensité du championnat anglais, Mohamed Salah a réussi à construire son histoire avec Liverpool depuis son arrivée officielle en 2017 pour un contrat de 5 ans. Il faut dire que son transfert de 42 millions d’euro faisait de lui à l’époque, le joueur arabe et africain le plus cher de l’histoire du football. Pendant ce temps, le capitaine des lions indomptables évolue en Arabie Saoudite à Al-Nassr FC, où il peine à capter l’attention des grands clubs européens.

Vincent Aboubacar n’échappera pas aux internautes

Ainsi, les commentaires vont en l’encontre du capitaine des lions indomptables. « Qui l'a empêché de jouer dans les grands clubs? Ou bien, il pensait que pour y arriver, on faisait tirage au sort ?», a lâché un internaute. Pour qui, c’est tout un parcours difficile qui a permis à Mohamed Salah d’être une référence aujourd’hui. « Les Camerounais aiment trop les comparaisons. Vaut mieux se concentrer sur sa carrière au lieu de se mesurer à Mohamed Salah », a conseillé un commentateur.

« Il raconte quoi même. C’est ça on appelle la haine. Sinon, même quand on est fou, on ne va pas oser faire de telle comparaison », lance un autre pour qui, Vincent Aboubacar est juste jaloux du talent et de la place de Mohamed Salah. « Du moment où tu n’as pas été approché en France par un grand club européen, cela veut dire que tu ne vaux en rien mon frère, tais-toi et contente-toi du championnat arabe ».

Les commentaires recadrent généralement l’international camerounais. En effet, la toile trouve très ridicule la déclaration de Vincent Aboubacar. Pour la plupart, l'international camerounais ne devrait pas tenir de tels propos sur Mohamed Salah qui ne cesse de battre les records des grands joueurs africains en Europe.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci