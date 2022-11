Koné Meyliet depuis la COP27 : "Nous devons agir avec célérité"

Koné Meyliet Tiémoko participe à la COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte. Depuis la tribune de la conférence mondiale de l’ONU sur le climat, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a appelé à "agir avec célérité" pour sauver la planète qui "suffoque".

COP27 : Le message de Koné Meyliet Tiémoko

Le vice-président ivoirien séjourne en Égypte depuis le dimanche 6 novembre 2022 dans le cadre de la COP27. Koné Meyliet Tiémoko qui y représente le président ivoirien Alassane Ouattara a prononcé un discours lundi.

"Notre planète suffoque, nous devons agir avec célérité ! C’est l’importante alerte que nous avons portée au sommet présidentiel de la COP 27. À cette occasion, la Côte d’Ivoire s’est à nouveau engagée à rehausser son ambition climatique afin d’œuvrer pleinement à la préservation de notre planète", a déclaré le vice-président sur la toile.

Pour lui, à l'horizon 2030, la Côte d'Ivoire est disposée à "réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,4%. Nous allons également porter le taux de couverture forestière de 10 % actuellement, à 20 %."

"La Côte d’Ivoire accélère sa transition énergétique et ambitionne de porter à 45%, la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique, d’ici 2030. Cela sera possible grâce au gaz naturel, à l’hydroélectricité, au solaire et à la biomasse. Cependant, pour gagner cette bataille universelle de l’environnement, il est crucial que toutes les parties tiennent leurs engagements", s'est-il exprimé.