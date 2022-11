Festival des Afro descendants: Une plateforme de célébration s’ouvre à Lyon

Deux jours, c’est le temps que va durer la célébration de la culture africaine dans les sociétés françaises, dénommée Festival des Afro descendants. Du 11 au 12 novembre 2022 à Lyon en France, la Lc production donne rendez-vous à tous les afro descendants. Ce festival a pour objectif de mettre en place une plateforme de rencontre, d’échanges et de solidarité entre les acteurs du monde de la culture africaine. Aussi ce festival vise à contribuer à la promotion des œuvres culturelles africaines dans la société française, européenne et mondiale.

Festival des Afro descendants : une sensibilisation au brassage culturel

Ce festival qui se veut une rencontre annuelle pour la promotion de la culture afro descendante, se tiendra autour de 7 activités. Notamment un tournoi de football, des danses folkloriques, ballets artistiques, l'ambiance Dj, un espace partenaires, playbacks et des concerts live.

Canal de sensibilisation au brassage culturel dans un cadre ludique et festif, le festival sera une occasion de découverte, de promotion et de vulgarisation de la culture des afro descendants.

Selon le Lc prod, immigrés en Europe pour les études aujourd’hui, nombreux sont ces africains qui sont installés et qui ont fondé des familles.

‘’Nos enfants héritent directement de la culture occidentale et ont des difficultés à comprendre et reconnaître la culture afro. C’est dans ce but de leur faire découvrir mais surtout et avant tout de partager cette culture riche et diversité à tout le monde que nous décidons de créer ce festival. Nous souhaitons accentuer le brassage pour un meilleur rapprochement culturel’’, a fait savoir le communiqué de l’association Lc production.

Mariam Ouattara : www.afrique-sur7.ci