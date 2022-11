Côte d'Ivoire : Après avoir lâché Gbagbo, Affi veut s'allier à Ouattara

Pascal Affi N'guessan, figure de l'opposition en Côte d'Ivoire, tient à s'allier au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) d'Alassane Ouattara. Le président du FPI (Front populaire ivoirien), par la voix de son secrétaire général Issiaka Sangaré, affiche sa volonté de tisser une alliance avec le parti au pouvoir.

Côte d'Ivoire : L'opposant Pascal Affi N'guessan lorgne le RHDP

Courant septembre 2022, Alassane Ouattara, qui recevait Albert Mabri Toikeusse dans le cadre du retour de ce dernier au sein de la famille des houphouëtistes, a révélé que Pascal Affi N'guessan avait souhaité une alliance avec le RHDP.

"Quand d’autres partis veulent une alliance tel que le FPI, je lui ai dit, on n’a pas la même culture, on n’a pas la même philosophie politique, mais je dis que l’UDPCI est membre fondateur du RHDP donc va dire à tous tes jeunes frères et sœurs que leur place est dans le RHDP", avait laissé entendre le président ivoirien.

Deux mois plus tard, l'ex-Premier ministre de Laurent Gbagbo ne lâche rien. Au contraire, le député de Bongouanou et ses proches continuent de faire la cour aux houphouëtistes. Nous envisageons une alliance avec le RHDP. Nous attendons que les choses se mettent en place. Mais tout ce que je peux dire, c’est que nous sommes optimistes", a confié Issiaka Sangaré, le secrétaire général du Front populaire ivoirien à Jeune Afrique.

Le média panafricain cite même un cadre du RHDP qui soutient que "les relations se sont apaisées avec les différents partis qui étaient impliqués dans la "désobéissance civile" en 2020. "Nous marchons désormais ensemble avec le FPI", a-t-il poursuivi, non sans ajouter qu' "une entente est une chose, un accord électoral en est une autre".

Pascal Affi N'guessan a été un pilier du pouvoir de Laurent Gbagbo. L'actuel patron du parti à la rose est entré en conflit avec son ancien mentor après la chute du régime des refondateurs en avril 2011. Le "lion du Moronou" revendiquait la présidence du FPI pendant que le "Woody" de Mama était détenu à La Haye.

Finalement, Gbagbo a abandonné le FPI aux mains de son ancien chef de gouvernement. Dès son retour à Abidjan, il a fondé le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire).