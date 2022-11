Technologie: Première édition de Startup Challenge Moov Africa Burkina

Sous le patronage de Madame la Ministre de la Transformation digitale, des Postes et des communications Électroniques, Dr Aminata Zerbo/Sabane, la première édition Startup Challenge Moov Africa 2022 a connu son épilogue le 04 novembre 2022 avec comme lauréat la start up KOGLWEEFO qui est une solution innovante contre les vols d’engins au Burkina et partout ailleurs et qui remporte au passage 5 000 000 FCFA .

Startup Challenge : Des start up dans plusieurs domaines d'activités de la société

Startup challenge Moov Africa est une aubaine pour la jeunesse à se lancer dans la transformation digitale à travers l’innovation. C’est ainsi que Moov Africa Burkina, dans sa mission de contribuer à l’édification d’une société de l’information moderne, a bien voulu lancer ce challenge afin de permettre à la jeunesse de stimuler l’excellence et d'offrir de nouvelles perspectives aux jeunes entrepreneurs et porteurs de projets et aussi d'accompagner le défi de la digitalisation au Burkina Faso.

Sur dix projets, tous aussi innovants les uns que les autres, le jury composé d’experts pluridisciplinaires, a hissé au premier rang le projet KOGLWEEFO qui apporte une solution contre le vol d’engins. Il est suivi du projet Educ AI classé 2ème et le projet ADA qui ferme le trio de tête. Le Directeur général de Moov Burkina, Abdelillah ELAYDI, qui a félicité les lauréats, a fait savoir que le champion national aura à participer au Maroc à la Grande Finale Groupe au même titre que les lauréats des autres filiales du Groupe Maroc Telecom. Les trois lauréats bénéficieront d’un programme d’échange de deux (2) semaines à l’étranger.

Les jeunes startupers finalistes de cette première édition du Startup Challenge Moov Burkina 2022, ont conçu des solutions digitales dans les différents secteurs que sont la santé (health tech), l’éducation (edtech), l’agriculture (agri tech), le paiement mobile (Fintech), les villes intelligentes (smart city), etc.

Le concours s’est déroulé en sept étapes où les porteurs de projets ont eu à présenter leurs innovations technologiques. C’est ainsi qu'après le travail approfondi des membres du jury commis à la tâche de sélectionner le meilleur projet sur les 10 finalistes, le projet KOGLWEEFO de l’ingénieur électronicien Serge Auguste Zango est sorti du lot et a remporté le prix. « Koglwefo est un antivol moto connecté, qui rend quasi-impossible tout vol d’engin », a expliqué le lauréat à l’annonce des résultats.

La Ministre de la Transformation digitale, Dr Aminata Zerbo qui a félicité tous les lauréats pour leurs projets qui contribuent chacun à sa manière au développement, a egalement fait savoir que le numérique constitue une partie de la réponse dans la lutte contre le terrorisme que connait le Burkina Faso et pour faire face à la résilience face aux multiples crises que traverse le pays. Elle n’a pas manqué cependant d'encourager tous les finalistes. Parmi les autres lauréats on a :

1er prix KOGLWEEFO 5 000 000FCFA

2ème prix EDUC AI 3 000 000 FCFA

3ème ADA 2 000 000 FCFA

Les 10 finalistes ayant participé à la première édition de startup challenge Moov Africa 2022 Burkina Faso sont les suivants :

PROJET ADA

EDUC AI

KOGLWEEFO

SYNKOM

VOICEPAY

MON PSYCHOLOGUE

UNIVPOCKET

HEREKO

POUBELLE ECOLOGIQUE

HEALTH LIFE.

A noter que KOGLWEEFO est déjà sur le marché et la plateforme est accessible sur www.koglwefo.net. En plus, la plateforme permet le traçage et le suivi des colis les plus sensibles, utile par exemple pour les compagnies de transports.

Pierre Oued : www.afrique-sur7.ci