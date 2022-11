Sénégal: Sadio Mané ne va pas jouer la Coupe du Monde Qatar 2022

Blessé au genou mardi lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder Brême, Sadio Mané est forcé de renoncer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Coup dur pour le Sénégal : Sadio Mané est forfait pour la Coupe du Monde 2022

Sadio Mané est forfait à 11 jours du début de la Coupe du monde 2022. L'attaquant sénégalais du Bayern, dauphin de Karim Benzema pour le Ballon d’or 2022, est sorti au bout de 20 minutes de jeu, le mardi 8 novembre, lors du match entre le club bavarois et le Werder Brême. La star du Sénégal, vainqueur de la Coupe d’Afrique début février dernier, finaliste de la Ligue des champions avec Liverpool en juin, avant de rejoindre Munich à l’été, souffre d’une blessure au niveau du genou droit.

Selon L’Equipe, Sadio Mané est touché à un tendon et sera indisponible plusieurs semaines. Un coup dur pour le Sénégal et son sélectionneur Aliou Cissé qui doit annoncer sa sélection ce vendredi. Un véritable coup dur pour le Sénégal qui officie dans la poule A avec le Qatar, les Pays-Bas et l'Équateur, et devra faire sans sa superstar pour se sortir des phases de poules et faire le meilleur parcours possible.