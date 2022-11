Côte d'Ivoire - Agboville: Le RHDP mobilisé pour la révision de la liste électorale

La secrétaire départementale du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix(RHDP) à Agboville commune, prof. Moustapha Brou Cho Julie Eunice a expliqué aux militants la nécessité de figurer sur le fichier électoral. C’était le mardi 08 novembre 2022, lors de plusieurs rencontres qu’elle a animées dans la commune.

Révision de la liste électorale à Agboville : La secrétaire départementale RHDP mobilise la base

L’objectif est de faire en sorte que l’opération de révision de la liste électorale à Agboville soit un franc succès. « Notre message a porté sur 2 éléments. Premièrement, mobiliser et sensibiliser les populations politiques et apolitiques à comprendre qu’il y a un processus qui est en cours au plan national : la révision de la liste électorale. Et que tout le monde est concerné. Deuxièmement, les amener à faire adhérer le maximum de personnes au RHDP à travers la plateforme E-militant », a indiqué la conseillère régionale en charge des femmes et des jeunes, à l’issue des rencontres qu’elle a eues avec les délégués de secteurs et structures spécialisées du RHDP, les chefs de communautés et de quartiers.

Tout Ivoirien âgé de 18 ans au moins, jouissant de ses droits civiques, peut se faire inscrire au choix, du 19 novembre au 10 décembre 2022 sur la liste électorale de l’une des circonscriptions électorales dans laquelle il a son domicile ou sa résidence ou celle de la représentation diplomatique ou consulaire dans laquelle il est immatriculé s’il se trouve à l’étranger (du 24 novembre au 10 décembre pour la diaspora). C’est un devoir, selon prof. Moustapha Brou Cho Julie Eunice, de faire basculer les choses en la faveur du parti au pouvoir.

« Nous comptons tout mettre en œuvre les jours à venir afin de faire enrôler un grand nombre de militants et de sympathisants sur la liste électorale. Faire enrôler aussi les nouveaux majeurs pour les élections municipales et régionales de 2023, ainsi que pour les présidentielles de 2025. Au RHDP, nous avons besoin que toutes les couches sociales prennent part à ces élections à venir car le vote est un devoir citoyen. La seule preuve d’amour et de soutien que nous pouvons apporter à notre leader, le président Alassane Ouattara, c’est de prendre part à toutes ces élections. Et cela passe d’abord par l’enrôlement sur la liste électorale. C’est pourquoi, j’engage chacun de vous à poursuivre la sensibilisation auprès des populations pour la réussite de l’opération », a exhorté la secrétaire départementale du RHDP.

Touré Souleymane, président de la Cellule de gestion des élections(CGEL) du RHDP à Agboville, est revenu, quant à lui, sur le mode opératoire de la révision de la liste électorale. « L’opération prend en compte l’actualisation des données personnelles des électeurs, l’inscription de nouveaux électeurs et la radiation de personnes décédées indûment inscrites qui ont perdu la qualité d’électeurs ou dont la radiation été ordonnée par le pouvoir judiciaire », a-t-il expliqué.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.