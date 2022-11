Côte d'Ivoire: La chanteuse Roseline Layo se met à dos plusieurs hommes

La chanteuse Roseline Layo est au cœur de plusieurs polémiques après son passage au PRIMUD 2022 qui a eu lieu le dimanche 06 novembre 2022 à Abidjan.

Roseline Layo, objet de vives polémiques après avoir dévoilé son nouveau single au PRIMUD 2022

Ayant eu droit à une prestation, la chanteuse Roseline Layo a dévoilé son nouveau single dénommé « Jolie Garçon » dans lequel elle dit : "Quand on n’a pas l'argent, on ne cherche pas femme mais on cherche plutôt l'argent. Un garçon ne doit plus compter sur sa beauté pour draguer, cette époque est révolue. Quand tu n'as pas l'argent et que tu cherches une femme, elle va t’aimer ; mais la manière dont elle va t'aimer toi-même, tu ne vas pas aimer".

Ces phrases extraites du nouveau single de Roseline Layo, suscitent une vive polémique et une série d’attaques envers la meilleure artiste variété de Côte d'Ivoire.

La chanson très applaudie par la gent féminine et présentée lors du Primud, a quelque peu refroidi la gent masculine.

L'humoriste Digbeu Cravatte qui tenait le micro pour la présentation de la cérémonie, a réagi sur le titre en disant " désormais, nous allons étudier vos textes avant de vous laisser chanter. Nous qui n'avons pas assez d'argent, on fait comment?", a-t-il interrogé.

Sur les réseaux sociaux, la chanteuse s’est fait recadrer par des hommes qui l’accusent de donner de mauvais conseils aux filles célibataires.

Des internautes déchaînés contre Roseline Layo

Sur la toile, les réactions sont dures contre l'artiste. «Quel paradoxe socratique, croyant faire le bien, vous faites le mal par ignorance…Respect à toutes les filles qui sont en couple malgré les maigres moyens de leurs conjoints. Que Dieu vous bénisse abondamment », a affirmé un internaute.

Mais pour un autre, c'est un message à féliciter car l’artiste incite les hommes à travailler en raison des responsabilités qui sont les leurs dans le foyer.

« Tu es un homme, on te conseille de travailler pour mieux t’occuper de ta petite famille et c’est toi qui fais palabre ici. Aie sérieux, changeons ! Roseline Layo soutien ! surtout merci de nous donner plus de courage à réussir ». Les avis sont partagés sur le sujet abordé.

Ce titre figure également dans l'album "Élue de Dieu" arrangé par Tam Sir. À l'occasion des fêtes de fin d’année, Roseline Layo prévoit deux grands concerts à Abidjan afin d'égayer ses fans.

Rita Sorgho www.afrique-sur7.ci