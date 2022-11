Coupe du monde: Eto'o prédit une finale entre le Cameroun et le Maroc

Selon Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), la finale de la 22e édition de la Coupe du monde Qatar 2022 se disputera entre le Cameroun et le Maroc.

Le Cameroun et le Maroc en finale de la Coupe du monde, selon Samuel Eto'o

Le Cameroun, le Sénegal, la Tunisie, le Ghana et le Maroc représenteront le continent africain lors de la prochaine édition de la Coupe du monde de football qui démarre dans moins de deux semaines. A l’orée de cette compétition, les pronostics vont bon train autour des 32 sélections qui participeront à ce tournoi notamment les 5 représentants africains. Coutumier des déclarations fracassantes qui défraient la chronique, Samuel Eto’o, le président de la Fecafoot a réitéré son pronostic concernant le parcours des Lions Indomptables du Cameroun à la prochaine Coupe du monde.

L’ancien joueur du FC Barcelone croit fermement que les champions d’Afrique 2017 vont remporter cette 22 e édition du mondial. Pour ce dernier, le Cameroun disputera la finale de cette compétition face au Maroc.

« L’Afrique a toujours eu le potentiel pour réaliser de grandes Coupes, mais nous ne nous sommes pas toujours montrés sous notre meilleur visage jusqu’à présent. Au fil des années, les équipes africaines ont acquis des plus en plus d’expérience, et je pense qu’elles sont prêtes non seulement à participer à une Coupe du monde, mais aussi à remporter cette compétition. Ce serait un rêve qui se réalise. Pour tout joueur, gagner des titres est l’objectif ultiame. En tant que président de notre fédération, je serais ravi de voir le Cameroun remporter la Coupe du monde »a-t-il déclaré cité dans un communiqué.

Les 5 nations africaines pourraient passer le premier tour

Par ailleurs, l’ancien buteur de l’inter Milan assure que tout les pays africains qualifiés pour cette Coupe du monde se qualifieront pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour l’heure, dans l’histoire des participations africaines en Coupe du monde, le plafond vert reste les quarts de finale atteintes par le Cameroun (1990), le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010.

Le Cameroun se retrouve dans la poule G en compagnie du Brésil, de la Suisse et de la Serbie.