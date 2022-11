Côte d'Ivoire- Aménagement du carrefour Akwaba: Un autre Abidjan arrive

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a procédé, le mercredi 09 novembre 2022 à Abidjan, au lancement officiel des travaux d'aménagement du carrefour Akwaba, d'un montant de 26,5 milliards de FCFA, en vue de renforcer la fluidité routière à Abidjan.

Infrastructure routière : le Premier Ministre Patrick Achi lance les travaux d'aménagement du carrefour Akwaba devant renforcer la fluidité du trafic à Abidjan

" Le futur ouvrage d'art qui sera implanté sur le carrefour Akwaba, le surplombant, améliorant considérablement sa fluidité routière et sa connexion avec l'aéroport, s'inscrit pleinement dans la stratégie globale de modernisation de la mobilité ", a souligné Patrick Achi. Selon le Chef du gouvernement, la réalisation de cette infrastructure est à la hauteur des ambitions du Président Alassane Ouattara pour le développement de la capitale économique qui doit être ''ce phare africain que l'on voit scintiller toujours plus haut, toujours plus loin ''. Pour Patrick Achi, cet ouvrage viendra mettre fin aux embouteillages causant quelques fois une insuffisance de compétitivité.

" En améliorant 20% de la mobilité à Abidjan, c'est 1% de croissance en plus que nous gagnons", a-t-il soutenu. Situé dans la commune de Port-Bouët le carrefour Akwaba constitue un point de jonction de voies importantes, telles que le VGE, l'autoroute de Grand-Bassam et la voie express de l'aéroport d'Abidjan. Cette position stratégique l'amène à enregistrer plus de 170 000 véhicules par jour. Au cours de cette cérémonie, le Premier Ministre a rappelé les projets structurants en cours afin d'améliorer la fluidité routière à Abidjan, à savoir : la construction des 4ème et 5ème pont, l'échangeur du carrefour Solibra, de l'aménagement du carrefour de l'Indénié, etc.

" Avec ces infrastructures, c'est un autre Abidjan qui va naître, plus fluide, plus performante et plus moderne ", a dit le Chef du gouvernement. Il a également évoqué les travaux en cours dans l'ensemble du pays. C'est près de 2 000 km de routes neuves qui sont en cours de bitumage, 1 100 km de routes dégradées en cours de renforcement et plus de 250 km de linéaires urbains en cours de modernisation. Les travaux de la phrase prioritaire du projet comprennent, entre autres, l'ouvrage principal en 2x3 voies, long de 395 m, l'aménagement d'un giratoire au sol de 3 voies, etc. Les travaux d'aménagement du carrefour Akwaba seront livrés à mi-juin 2024.

Source : CICG