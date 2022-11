Côte d'Ivoire: Fabrice Sawegnon poursuivi en justice par un chef de village

Le boss du groupe Life, Fabrice Sawegnon, est dans de beaux draps. Une plainte a été déposée contre lui chez le procureur de la République. Et le plaignant se nomme ADOBI AKE Guy Placide Marie, chef du village d'AKOUAI - AGBAN Sous - préfecture de BINGERVILLE. Sawegnon est donc poursuivi pour Voie de fait qui est un délit prévu et puni par les dispositions de l'article 382 du Code Pénal. L'information émane d'un communiqué qui nous est parvenu et dans lequel, les faits sont clairement retracés.

Fabrice Sawegnon devant les tribunaux

'' Dans la soirée du 30 octobre 2022 , après une séance de travail au sein du village d'AKOUAI AGBAN , dont il assure l'administration et la représentation , le Chef ADOBI AKE GUY PLACIDE MARIE décide de se rendre dans la commune de Marcory , via le boulevard de France .

Aux environs de 19 heures , alors qu'il sortait du rond-point de l'église catholique Notre Dame de la Tendresse pour se rendre au troisième pont de la riviera golf , il s'est vu subitement dépasser par un véhicule de marque Mercédès classe G 63 , de couleur blanche , immatriculé 4389 KB 01 , qui s'est brusquement immobilisé en lui barrant le chemin .

A peine s'était - il remis du caractère brusque de la manoeuvre de ce véhicule , que le Chef ADOBI pouvait apercevoir sortir dudit véhicule , le conducteur et son passager avancer en furie vers lui , tout en lui intimant d'ouvrir sa portière au soutien d'injures aussi dégradantes qu'humiliantes à son endroit .

C'est dans ce contexte surchauffé par les éclats de voix du conducteur qui continuait de lui proférer menaces et injures , qu'il identifia aisément ce dernier, comme étant le Chef d'Entreprise Fabrice SAWEGNON , Président Directeur Général de Vodoo communications .

Avec sang - froid et conformément à l'obligation de réserve auquel il est astreint , le Chef ADOBI PLACIDE , s'est juste contenté de descendre ses vitres , pour demander à monsieur Fabrice SAWEGNON , de bien vouloir déplacer son véhicule pour lui permettre de poursuivre son chemin .

Courroucé certainement par le calme qui lui était opposé , alors qu'il voulait manifestement en découdre , monsieur Fabrice SAWEGNON saisit le Chef au collet , tout en le traitant de ''Chien '' et '' d'idiot '' , au motif que ce dernier avait antérieurement réalisé une mauvaise conduite , lorsque leurs véhicules étaient contigus dans la circulation .

Face à l'avalanche d'injures , de violence et de menaces proférées à son endroit , le Chef a gardé son sang - froid , jusqu'à ce que le sieur SAWEGNON décide de le relâcher avant de s'engouffrer dans son véhicule et s 'en aller .

C'est après le départ de son '' tortionnaire '' du jour qui tenait à laver l'affront d'une prétendue mauvaise conduite dont il aurait été victime , et encore sous le choc du traumatisme qu'il venait de subir , que l'autorité coutumière reprit ses esprits pour quitter définitivement les lieux'', relate la plainte portée contre Fabrice Sawegnon.

Qu'est-ce qu'un délit de Voie de fait ?

Selon l'article 382 du code pénal : « Constitue une voie de fait , le fait d'exercer volontairement sur une personne une violence ou tout autre acte qui ne constitue aucun coup ni n'occasionne aucune blessure , mais est de nature à impressionner la victime ou à lui causer un trouble ... Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs , quiconque commet une voie de fait ».

Le délit de voie de fait est donc un délit qui consiste, pour son auteur , à volontairement exercer une violence ( physique , psychologique ou morale ) ou tout autre acte , duquel ne résulte nullement ni coup , ni blessure , mais qui a pour effet de d'impacter négativement la victime.