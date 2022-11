Cameroun : Valsero remonte les bretelles à Samuel Eto'o !

L'atmosphère est tendue entre Samuel Eto'o Fils et Valsero. Le président de la FECAFOOT (Fédération camerounaise de football) a révélé au cours d'une interview avoir donné 5 000 euros (3 250 000 francs CFA) au rappeur camerounais qui est désormais l'un de ses détracteurs. De son côté, l'artiste a donné la réplique à l'ancien joueur de l'Inter de Milan.

Cameroun : Valsero dit ses vérités à Samuel Eto'o

Samuel Eto'o a fait une sortie fracassante sur Valsero devant les caméras de Canal 2. Le patron du foot camerounais a soutenu avoir pris soin du rappeur en lui octroyant 5 000 euros, soit plus de trois millions de francs CFA. "Je lui donnais 5000€ le mois soit 3 250 000F et il me critique aujourd’hui", a lâché le président de la FECAFOOT.

Valsero a tenu à répondre à Samuel Eto'o à travers une vidéo publiée sur la toile. "On parle d’une somme importante, 78 millions de FCFA, et le journaliste ne lui demande pas que tu donnais l’argent au gars-là, pourquoi ? Il y a une chose qui est importante : c’est que Valsero coûte cher. Eto’o vient de faire un acte de vérité qui permet de mettre certaines vérités sur la table. Il y a des gens qui n’ont pas de prix. La question que vous deviez poser à Samuel est pourquoi il a donné tout cet argent ?", s'est interrogé le "général Valsero".

Par ailleurs, l'artiste a déclaré que s'il révèle les raisons pour lesquelles Eto'o lui a remis cette somme d'argent, l'ancien footballeur irait en prison. "Tu me mets même dans une zone d’inconfort. Je trouve personnellement que tu as perdu le contrôle. Tu étais très énervé. Tu es parti à la télévision pour faire le bilan de tes 300 jours de la FECAFOOT et tout ce qu’on a retenu de ton passage : c’est que j’ai donné 5000€ le mois à Valsero. De toute ton interview, c’est ce qu’on a retenu. Et cela ne te dérange pas ?", a cherché à savoir Gaston Abé, de son vrai nom.

De quelle affaire parle Valsero ? Le compagnon de Georgette Eto'o serait-il trempé dans des affaires louches ?