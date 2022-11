Cybercriminalité : La Côte d'Ivoire perd plus de 6 milliards FCFA en 2020

La cybercriminalité a fait perdre plus de six milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en 2020. L'information a été livrée par le commissaire Fofana Mamadou, le chef de service de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité à la Direction de l'informatique et des traces technologiques (DITT).

Côte d'Ivoire : La cybercriminalité cause un lourd préjudice financier

Le commissaire Fofana Mamadou a pris part à la conférence internationale sur la cybercriminalité initiée par l'Institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE) et l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le chef de service de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité à la Direction de l'informatique et des traces technologiques (DITT) a révélé que le préjudice financier causé par la cybercriminalité était de six milliards de francs CFA en 2020 contre trois milliards de francs CFA en 2012.

"Le préjudice financier de la cybercriminalité est passé de 3 milliards F CFA en 2012 à plus de 6 milliards F CFA en 2020", a indiqué le commissaire Fofana, qui a décrit un "phénomène dynamique" dans notre pays.

Dans son intervention, le cadre de la Police nationale a précisé qu' "au regard de la loi ivoirienne, la cybercriminalité est définie comme l'ensemble des infractions pénales qui se commettent au moyen ou sur un système informatique".

Par ailleurs, le patron de la DITT est revenu les missions assignées à la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Il s'agit notamment de la sensibilisation et la répression de toutes les infractions en ligne.